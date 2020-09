Cheslin Kolbe vs Jack Nowell, deux ailiers pour un seul costume de facteur X

Ce samedi, le Stade Toulousain de Cheslin Kolbe défie les Chiefs d'Exeter de Jack Nowel. Deux hommes qui pourraient faire basculer le match.

ARRÊTEZ TOUT ! Kolbe a laissé Stockdale pour mort d'un seul appui destructeur ! [VIDEO]Auteur d'un doublé lors du quart de finale de Champions Cup face à l'Ulster, Cheslin Kolbe a une fois fait étalage de toute sa classe et de son talent. Comme si quelqu'un doutait encore des capacités du Sud-Africain. Ce qu'il y a avec le Bok, c'est que ses adversaires savent pertinemment de quoi il est capable. Mais ils sont la plupart du temps dans l'incapacité de l'en empêcher. L'ailier irlandais Jacob Stockdale avait très certainement bien étudié Kolbe à la vidéo. Mais lorsque ce dernier a déboulé face à lui dans les 5 mètres, il a été mystifié comme tant d'autres défenseurs avant lui. Mais ce qu'apporte Kolbe, ce ne sont pas seulement des points. Et il est un joueur du côté d'Exeter, futur adversaire de Toulouse en demi-finale, qui joue également un rôle similaire : Jack Nowell.

Images par images - Quand Kolbe dépose Stockdale sans dire pardonMalgré ce qu'on pourrait croire, Kolbe n'est pas une machine à scorer comme pouvait l'être Savea en son temps avec les All Blacks et les Hurricanes. Ses deux essais en quart de finale étaient ses deux premiers dans cette saison 2019/2020 de Champions Cup. Pour rappel, il n'avait inscrit que six essais avec Toulouse en Top 14 avant d'être désigné meilleur joueur du championnat lors de la Nuit du Rugby en novembre 2019. Ce qu'apporte le Sud-Africain à la ligne d'attaque, outre sa capacité de finisseur, c'est de l'incertitude. Ce qui est paradoxal dans un sens car on sait de quoi il est capable. Mais de par ses appuis, sa capacité d'accélération et sa vista, il va toujours trouver le moyen de se faufiler là où il n'y pas d'espace. Et il n'y a rien de pire pour ces défenses modernes toujours plus organisées. Laissez-lui quelques mètres et il vous punira. Demandez aux Clermontois ce qu'ils en pensent.

VIDÉO - Il y a un an, Cheslin Kolbe faisait l'amour à la défense de Clermont pour l'un des essais de l'année

Un profil que possède aussi le Fidjien Semi Radradra, désormais à Bristol, capable de faire la différence pour faire briller ses coéquipiers. Du côté d'Exeter, Nowell n'a lui aussi jamais été un serial marqueur. "Nous avons un style de jeu comparable et il me tarde de l'affronter ce week-end," renchérit Kolbe. Une activité qui occasionne parfois des pertes de balle (6 chacun) mais c'est un risque qui mérite d'être pris avec un retour sur investissement qui peut être énorme. En Premiership, il n'a jamais fait mieux que huit essais marqués lors de la saison 2015/2016. Pourtant, l'international anglais représente un vrai danger. "Jack est un joueur spécial confie Kolbe via le site de l'EPCR. Il possède l'accélération, la vitesse et les appuis. C'est vraiment un grand joueur, un joueur qui a beaucoup à offrir à une équipe." Avec cinq offloads au compteur, il "domine" le Toulousain dans ce domaine. Mais comme le Sud-Africain, il n'a marqué que deux essais en six matchs joués dans cette campagne européenne. Le dernier en date contre les Saints en quart a été particulièrement impressionnant. Il a tout d'abord cassé deux plaquages avant de s'amuser avec deux défenseurs.