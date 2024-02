Nouvelle Ère pour le Rugby anglais : Des Millions saoudiens bientôt injectés dans plusieurs clubs ?

Des investisseurs saoudiens, liés au colossal Fonds d'investissement public (PIF), seraient en pourparlers pour acquérir des parts des formations anglaises.

A la veille du coup d'envoi du Tournoi des 6 nations et du match entre l'Italie et l'Angleterre à Rome, The Telegraph dévoile une nouvelle qui pourrait changer le visage du rugby européen mais surtout anglais.

Des investisseurs saoudiens, liés au colossal Fonds d'investissement public (PIF), seraient en pourparlers pour acquérir des parts des formations anglaises que sont les Leicester Tigers, Gloucester, Northampton Saints et les Newcastle Falcons.

On ne parle pas de n'importe qui ici : le PIF, déjà à la tête de 80 % du club de football de Newcastle en Premier League depuis 2021, semble avoir un appétit insatiable pour le sport anglais. Ils envisagent d'injecter des sommes astronomiques, à sept chiffres. Un mouvement qui pourrait redéfinir le paysage de l'ovalie.

Mais ce n'est pas tout ! Ces discussions pourraient mener à une prise de contrôle des droits de dénomination des stades ainsi qu'à la création d'une académie de rugby en Arabie Saoudite. Avec un investissement potentiel combiné de 60 millions de livres sterling, c'est toute une nouvelle ère qui s'annonce pour le rugby, tant au niveau local qu'international. Une manne financière non négligeable pour un sport qui a vu trois de ses clubs de haut niveau faire faillite en l'espace de 10 mois.

Naturellement, une telle opération ne se fait pas sans une réflexion approfondie sur les règles en vigueur. The Telegraph souligne que les considérations réglementaires, y compris les limites de propriété, sont minutieusement étudiées.

Des discussions de ce type se tiennent régulièrement, comme l'a révélé une source proche des négociations. La marge de croissance des clubs attire les regards et ouvre de nouvelles perspectives.

En octobre dernier, Rugby Australia et la fédération sud-africaine avaient également été approchées par des investisseurs du Moyen-Orient. Même le fonds souverain du Qatar aurait manifesté son intérêt. Cela montre l'attrait croissant du rugby sur la scène mondiale, un sport qui ne cesse de séduire au-delà de ses frontières traditionnelles.