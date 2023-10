Le TOP 5 des équipes qui nous ont fait vibrer pendant ce Mondial 2023

Le Mondial 2023 touche à sa fin. Ce week-end, on joue les demi-finales. Qui va tenter de décrocher le titre ? Avant de le savoir, découvrez notre Top 5.

Malgré l'élimination en quart de finale face à l'Afrique du Sud, on ne pouvait pas mettre de côté l'équipe de France. Ne serait-ce que pour toutes les émotions que les Bleus nous ont fait vivre pendant ces quatre années. Les Tricolores ont répondu présent dès le match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande avec une victoire historique. Jamais les triples champions du monde n'avaient perdu à ce stade de la compétition. Ils ont enchaîné avec superbes succès contre la Namibie et l'Italie, battant également des records au passage. Si l'aventure s'est arrêtée prématurément, l'esprit de club, la fraternité ainsi que l'envie qui animent ce groupe sont à saluer.

Nouvelle-Zélande

Décrite comme l'une des pires équipes de l'histoire du rugby néo-zélandais après les défaites contre l'Irlande ou encore l'Argentine en 2023, la Nouvelle-Zélande a montré une énorme force de caractère pour revenir au plus haut niveau. Les Néo-Zélandais ne sont qu'à un match de la finale du Mondial. Et sur ce qu'ils ont montré dans la compétition, ils pourraient bien décrocher un quatrième titre. Preuve qu'avec du travail et de l'abnégation, tout est possible. Cette équipe a une nouvelle fois assuré le spectacle, montré l'exemple en termes de jeu et de passion sur le pré. On ne peut qu'être admiratif de leur parcours avec notamment ce succès retentissant face à l'Irlande.

Irlande

Parlons-en justement des Irlandais. Comme pour les Bleus, la défaite en quart de finale va très certainement être très difficile à digérer. Les joueurs du Trèfle dominaient le classement mondial et faisaient logiquement partie des favoris avec avoir remporté le Tournoi. Une équipe composée de joueurs d'expérience et de talent qui a fait vibrer ses supporters pendant des années. Une page va se tourner en Irlande, mais ce groupe aura marqué l'histoire du rugby irlandais et mondial avec des succès mémorables.

Argentine

Le parcours des Argentins dans ce Mondial n'aura pas été de tout repos. Dans une poule à leur portée, ils ont démarré par un revers face à des Anglais réduits à 14 pendant une grandie partie du match. Les choses semblaient mal embarquées. Mais il émane une grande force de caractère de cette équipe. Comme souvent avec l'Argentine, on sent la passion qui anime les joueurs dès les hymnes et jusqu'au coup de sifflet final. Ils donnent toujours tout sur le terrain même si les pronostics ne sont pas en leur faveur.

Afrique du Sud

Comme la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud est toujours en lice pour un quatrième titre. Une performance qui est déjà à saluer. Maintenir un tel niveau de performance d'une édition à une autre n'est pas donné à tout le monde. Et si les Sud-Africains ont eu des bas depuis leur titre décroché au Japon, ils sont à nouveau au rendez-vous des phases finales. Le tout en montrant qu'ils avaient plus de cordes à leur arc que le défi physique. Une équipe qui sait s'adapter à son adversaire pour exploiter ses failles.

