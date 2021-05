NATIONALE. La finale aura lieu au stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu.

La première finale de l'histoire de la Nationale sera organisée du côté de Bourgoin-Jallieu.

Non, le CSBJ ne montera pas en PRO D2. Mais Bourgoin-Jallieu sera le théâtre de la grande finale de la Nationale. Rappelons que Nice, Bourg-en-Bresse, Narbonne et Albi se sont qualifiés pour les demi-finales, et luttent pour la montée en deuxième division. Les vainqueurs des 1/2 valideront d'ailleurs leur ticket pour la PRO D2, en même temps que pour cette finale.

La Nationale a rendu son verdict, voici les affiches des 1/2 finales d'accession en PRO D2Dans son communiqué, la FFR précise :

Le stade Pierre Rajon, qui devait être l’hôte de la finale du championnat de 1ère division fédérale en 2020 annulée suite à l’arrêt des compétitions, s’est porté à nouveau candidat pour accueillir la finale de ce nouveau championnat fédéral. Répondant parfaitement aux critères d’accueil, d’accessibilité et de télédiffusion, il a été retenu pour organiser la finale de cette 1ère édition de la Nationale.

La finale aura lieu le samedi 5 juin, à 15h10.