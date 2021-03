NATIONALE. Deux places de promus confirmées pour la montée en PRO D2.

Pour le Dauphiné Libéré, Patrick Buisson a confirmé le système de promotion / relégation entre la PRO D2 et la Nationale.

Pour sa première saison, la Nationale n'aura pas été épargnée. Covid oblige, la nouvelle 3e division du rugby français avait été suspendue en fin d'année 2020, ne reprenant qu'après une refonte de sa formule, début 2021. Depuis, tout semble aller pour le mieux. Restait à préciser les contours de la fin de la saison. On savait déjà que seules quatre formations prendraient part aux phases finales.

Mais combien d'équipes allaient être autorisées à monter ?

Dans les colonnes du Dauphiné Libéré, Patrick Buisson (vice-président de la FFR en charge du rugby amateur) a confirmé qu'il y aurait bien deux montées de la Nationale vers la Pro D2. Et donc deux descentes ! "Si les deux clubs finalistes de la compétition respectent le cahier des charges (administratif et financier, ndlr), ils joueront en Pro D2 la saison prochaine." Les deux finalistes de la Nationale, vainqueurs des demi-finales d'accession, pourront donc monter.

Si le championnat devait s'arrêter maintenant, Bourg-en-Bresse, Nice, Narbonne et Albi seraient en lice pour jouer en Pro D2, Valence-Romans et Soyaux-Angoulême quittant le monde professionnel. Quant à la relégation de la Nationale vers la Fédérale 1, Buisson explique - toujours via le Dauphiné Libéré - que "cette année exceptionnellement, il n’aura pas de relégations." Le championnat de Fédérale 1 ne reprendra pas en 2020/2021.

