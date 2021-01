Rugby - 75 % de mêlées en moins en Angleterre grâce à des règles innovantes

Pour lutter face à l'épidémie de Covid-19, la Premier 15s s'est adaptée et a innové sur plusieurs points de jeu.

Le Premier 15s, championnat professionnel de rugby féminin anglais a innové en ces temps de pandémie mondiale. Alors que le Tournoi des VI Nations féminin s'est vu reporter, on continue de jouer outre-Manche. Et pour le bon déroulé des matchs, en harmonie avec le contexte actuel, la Premier 15s a adopté des règles afin d'éviter au maximum les face à face. Première initiative, diminuer au maximum les mêlées. Une information qui risque de choquer les adeptes de l'épreuve de force. En effet, comme le révèle Rugby Pass, le nombre de mêlées a été réduit de 75%. Les avantages sont laissés au maximum, tandis qu'une passe en-avant est suivie d'un bras-cassé plutôt que d'une mêlée. La majorité des en-avants sont également suivis d'un ballon rendu à l'adversaire qui amorcera alors une attaque. Enfin l'option mêlée sur une pénalité a été supprimée, ne laissant plus place qu'à la pénaltouche, la tentative de but, ou le jeu à la main. Pour rappel, pour les mêmes raisons, la Super League avait annoncé de son côté fin juillet 2020, interdire les mêlées.

Sur ce lancement de jeu, la formation d'Exeter se rend coupable d'un en-avant. L'avantage ne profite pas à Bristol. Plutôt que de repartir sur une mêlée comme cela devrait être le cas, l'équipe locale va bénéficier d'un bras cassé.

Autre nouveauté dans une autre phase de combat, les mauls. Le maul n'a le droit qu'à un seul arrêt, et un joueur n'étant pas dans l'alignement de départ est interdit de participer au goupé pénétrant. Enfin, les touches ne doivent être trouvées uniquement lorsqu'on se trouve dans ses propres 22 mètres (exceptés les pénal-touches) afin de favoriser le jeu, et limiter donc les groupés pénétrants.

Sur ce ballon porté d'Exeter, on voit bien qu'aucune joueuse extérieure à la touche ne vient pousser. On a l'habitude de souvent voir les centres venir apporter leur soutien. Ici, c'est désormais interdit.

Outre l'idée de limiter les face à face, ces nouvelles règles permettent de faciliter la continuité du jeu. Comme le relaie Rugby Pass, Hannah Botterman la jeune pilier des Saracens a indiqué être favorable à ces adaptations. Seul bémol selon elle, l'absence de mêlées qui sont donc devenus rares. Ces dernières, réelles rampes de lancement, manquent sûrement aux puristes. RugbyPass va de son côté plus loin en proposant d'appliquer ces règles à l'ensemble du rugby international féminin. Du moins pour cette année : ''Nous aimerions voir ces variations se poursuivre au niveau international, ou du moins pour cette année. 2021 est une année pour être créatif et nous soutiendrons tous les efforts des législateurs de notre jeu pour faire du rugby un meilleur spectacle pour les fans''. Dans ce contexte, et s'il a bien lieu, le Tournoi des 6 Nations féminin adoptera-t-il ces réformes ? Rien n'est moins sûr mais l'idée donne de son côté du grain à moudre.