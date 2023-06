Match avec l'Ambassadeur, rencontres et 3e, le séjour mémorable des Vieux Crampons du Mans au Danemark

Les Vieux Crampons du Mans sont allés au Danemark et y ont joué un match face aux Frederiksberg Rugby Klub avec la participation de l'Ambassadeur de France.

Les Vieux Crampons du Mans sont une association du Rugby Loisir affiliée, pour les licences, au CO Pontlieue, basée au Mans, préfecture de la Sarthe. Sans rien cacher, c'est un désert rugbystique. Il faut être passionné pour pratiquer le rugby dans le département. Rugby Loisir, plutôt tendance vétéran, nous avons quelques trentenaires, beaucoup de quadragénaires et pas mal de quinquagénaires dans l'équipe. Des anciens joueurs de club ou d'université, des mecs ayant seulement joué en loisir ou en corpo, des novices... Tout le monde est bienvenu, même les anciens footeux, c'est dire qu'on est ouvert d'esprit. On n'est pas très regardant du niveau.



Tous les samedis matin, nous sommes une petite vingtaine à nous retrouver sur le parking du Verger à Changé, à deux pas de l'abbaye de l'Epau et à un jet de pierre du Mans, pour nous entraîner. C'est toujours sympa, on n'a pas trop d'ambitions pour nos vieux corps fourbus, mais après un peu d'échauffement, on se donne à fond. Ce qu'on pratique reste du rugby et même à nos âges, nous faisons des efforts pour progresser et nous améliorer. On bénéficie d'un vrai coach certifié, un ancien deuxième ligne qui a fait les beaux jours de Limoges en Groupe B et du Mans en Fédérale. Disciple de Pierre Villepreux qui l'a entraîné, et de son intelligence situationnelle. Il est aussi adepte du déblayage viril en toute bienveillance pour les joueurs hors-jeu et de l'engueulade pédagogique pour ceux qui ont du mal à comprendre ses consignes.



On finit toujours par un petit match, où les frustrations de la semaine et les vieux comptes se règlent. C'est un peu l'auberge espagnole du rugby, chacun vient avec ses règles. C'est particulier, surtout que pour les rucks car beaucoup d'entre nous sont restés dans les années 1990. Comme les gamins, c'est le dernier qui marque qui remporte le match. Une fois sortis de cette faille spatio-temporelle, nous finissons toujours par une douche régénératrice en sifflotant et une bière.

Nous avons une devise : "Dans la mauvaise foi et la bonne humeur".

Notre saison se compose de 4-5 matchs contre des équipes d'Anjou, de Laval, Chartres, Cholet, Montoire... Nous sommes réputés pour être chieurs, mais sympathiques et pour pratiquer un jeu ouvert. Depuis quelques années, nous avons pris l'habitude, pour rajouter du piquant à nos aventures rugbystiques, d'organiser des matchs à l'étranger, en toute modestie : des tournées d'un week-end. En 2018, Hambourg ; en 2019, Naples. Des moments sportifs et festifs inoubliables. Cela donne du sens à nos entraînements de l'année et a consolidé notre groupe. Malheureusement, en 2020, à Lisbonne, cela a été annulé à cause de vous savez quoi, et cela a freiné notre développement à l'international. En juin 2022, nous avons décidé de reprendre cette bonne habitude.



J'ai joué plusieurs années au Danemark, au club de Frederiksberg, j'ai relancé mes contacts Old boys (vétérans) et nous avons été invités pour les rencontrer à Copenhague en mai 2023. Cela a été un vrai fil rouge dans notre saison, un moyen de nous motiver. Pour plusieurs joueurs, une occasion de se donner un dernier défi, de resigner pour une dernière saison et de finir sur un jubilé prestigieux. Ça a été pas mal de préparation, de sacrifices et de compromis (il nous fallait nous engager pour un week-end de trois jours, pas facile quand on a une famille et un boulot prenant), mais nous y sommes arrivés. Nous avons réussi à monter un groupe de 27 (joueurs, staff, arbitre compris) pour cette expédition en pays Viking. Cette mini-tournée permettait plusieurs choses. Un défi sportif, bien sûr, mais aussi des découvertes culturelles et une occasion de passer du temps ensemble et de se marrer. Pour presque tous, le Danemark et Copenhague étaient une première. On a eu la chance de bénéficier du soleil et d'une température clémente, malgré un vent assez frais le soir.





Le jour d’avant le match, le coach nous a donné quartier libre pour visiter la ville. On a pu visiter le centre, le parlement (Le Borgen qui a inspiré la série télévisée), le palais de la Reine (Marguerite qui a épousé un Français appréciant le vin, donc foncièrement pas un mauvais type), le magasin Lego, Christiania le quartier Hippie au centre de Copenhague, les lacs, la petite sirène (qui est toute petite), et surtout boire des bières sur le vieux port de Copenhague. Copenhague est une ville typique de Scandinavie, à la fois moderne et chargée d'histoire, fière de son identité et tournée vers l'international. C'est très agréable, on sent les gens beaucoup plus détendus qu'en France, et si on ne meurt pas renversé par un vélo, on peut espérer y vivre vieux.



Le samedi soir, nous avons fait sobre, car nous avions un test-match international d'importance à jouer le lendemain et nous avions l'impression de représenter la France. Surtout que nous avions un invité de marque.



En effet, je me rends régulièrement au Danemark et j'ai eu l'opportunité un peu plus tôt dans l'année d'être invité à l'Ambassade de France de Copenhague. Lors de la réception, entre deux Ferrero et plusieurs coupes de champagne, j'ai été présenté à l'ambassadeur Christophe Parisot. Je le savais amateur de rugby. Dans la conversation, je lui fais savoir que Les Vieux Crampons du Mans allaient jouer un match à Copenhague. Il semble intéressé et me dit que c'est dans l'intérêt de l'ambassade de faire la promotion des échanges franco-danois et de la Coupe du Monde de rugby 2023 se déroulant en France. Dans la suite de la conversation et un peu sur le ton de la plaisanterie, je l'invite à jouer avec nous. Il me dit qu'il viendrait, mais je n'y croyais pas trop.



Et voilà que le dimanche, nous retrouvons au stade notre ambassadeur avec sa famille, avec son sac de rugby, nous demandant modestement s'il pouvait se joindre à nous. Il s'est très bien intégré à notre équipe et après quelques blagues sur les réceptions de l'ambassadeur, il était des nôtres. Le Danemark n'est pas un grand pays de rugby et nous ne savions pas à quoi nous attendre avec une équipe de vétérans. Mais nous nous sommes très vite aperçus que nous avions affaire à une belle opposition. Ils étaient plus jeunes (entre 35 et 40 ans, alors que nous avions une moyenne d'âge de 49 ans), des gabarits costauds, une bonne technique individuelle et été bien organisés. Une belle équipe en somme. Même si cela a été un dur combat, le match a été agréable à jouer et à regarder pour le public présent (environ une centaine de personnes).





Action, commitment and team spirit during yeterday's match between Frederiskberg Rugby Club and Vieux crampons of the ASL COP Rugby Le Mans with the participation of the Ambassador! 🏉 🇫🇷 🇩🇰

Only 4 months left before @France2023 kicks off in 🇫🇷 !@FranceRugby pic.twitter.com/G7adCBptHq — Ambassade de France au Danemark 🇫🇷 (@francedk) May 8, 2023

L'équipe danoise (un mélange de Danois et d'expatriés) a vite pris l'ascendant, mais nous avons bien défendu et marqué les plus beaux essais (la note artistique compte à l'étranger). Résultat final : 12 essais à 5 pour les vétérans danois de Frederiksberg. Nous sommes tombés avec les honneurs. Pour ce qui est du match de l'ambassadeur, nous étions un peu curieux, car nous ne savions rien de son niveau rugbystique. A 47 ans et après toutes ses réceptions, nous ne savions pas s'il allait pouvoir suivre le rythme. Finalement, il est rentré au bout de 20 minutes au talon et nous a fait bonne impression. On s'est rapidement aperçu qu'il s'agissait d'un bon joueur ayant le goût du contact et le sens du jeu. Il a appelé et conservé les ballons et fait du bon boulot dans les rucks.



Par contre, le service de l'ambassade présent sur le bord du terrain était un peu stressé, à chaque contact ils avaient peur de l'incident diplomatique. Sur un plaquage un peu haut d'un joueur du Pacifique, j'ai cru qu'on allait déclarer la guerre aux Samoa, mais finalement notre ambassadeur s'est relevé sans égratignure. Par la suite, le club de Frederiksberg nous a conviés à la troisième mi-temps à leur clubhouse et cela nous a permis de sympathiser avec les Danois et les nombreux expatriés du club. L'ambassadeur s'est joint aux joueurs et a passé une partie de la soirée avec nous. Très humble et agréable, il a joué le jeu protocolaire pour faire la promotion des relations franco-danoises et de la Coupe du Monde 2023, et a donné une très belle image de la France, puis a participé à la fête tel un vrai rugbyman.

Nous avons passé un très beau week-end. Cela nous a permis de couper avec le quotidien et de créer des souvenirs inoubliables. Beaucoup de ceux qui avaient juré que c'était leur dernière saison ont décidé d'en faire une de plus. Nous conseillons à toutes les équipes de montrer ce genre de projets.

Si vous vous voulez contacter Frederiksberg pour un match seniors, vétérans, féminines au Danemark, contactez : Loïc (en français ou anglais) : [email protected]