Maillots, shorts, chaussettes Gilbert, gagnez un sponsoring Bouygues Télécom pour votre club !

Bouygues Télécom lance l'opération ''Ensemble, sur le terrain'' avec Act for Sport. Remportez un pack complet Gilbert pour votre club !

Vous avez besoin d'un nouveau jeu de maillots bien saillants ? De nouvelles chaussettes aux couleurs de votre club ? De shorts flambants qui mettent en valeur vos cuisseaux ? Ça tombe bien puisque Bouygues Telecom veut financer un pack complet pour votre club. Dans le cadre d’une opération globale de soutien au sport amateur qui verra récompenser des clubs de football, handball, basket et évidemment rugby. Dès le 7 juin, la marque française de télécommunications lance une grande opération intitulée "Ensemble, sur le terrain" dans plusieurs départements par l'intermédiaire de Act for Sport.



Ce sont donc une dizaine de clubs de rugby qui auront la possibilité de remporter une dotation pour équiper deux de leurs équipes seniors de nouveaux maillots, shorts et chaussettes. Le tout, dans une marque très connue des joueuses et joueurs dans le monde entier : Gilbert. Ne manquez surtout pas le coup d’envoi de la campagne le 7 juin prochain dans si vous êtes situés dans l’un de ces 16 départements.



01. Ain

02. Aisne

09. Ariège

22. Côtes d’Armor

32. Gers

40. Landes

46. Lot

49. Maine-et-Loire

50. Manche

52. Haute-Marne

53. Mayenne

55. Meuse

79. Deux-Sèvres

80. Somme

2A. Corse-du-Sud

2B. Haute-Corse

Vous avez jusqu'au 5 juillet pour inscrire votre club sur Bouygues Telecom. Les clubs sélectionnés seront dévoilés début septembre. Ils pourront ensuite personnaliser les dotations aux couleurs de l'équipe, choisir les numéros et les tailles avant qu'elles ne soient livrées à partir de la mi-octobre. Bouygues Telecom mettra ensuite son savoir-faire au service des clubs et accompagnera votre équipe dans sa communication. Un accès à une boutique en ligne pour les licenciés sera également mis en place afin de faciliter l’achat des équipements. Pour vous inscrire, c'est par ici que ça se passe.Inscrivez votre club ici !