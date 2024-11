''Ma tentative désinvolte de déclencher un débat à ce sujet était de la m...de'', le mea-culpa façon Joe Marler

Joe Marler, célèbre pour son tempérament provocateur, a déclenché la polémique en qualifiant le Haka de ''ridicule''. Contesté, il a rapidement présenté ses excuses aux supporters néo-zélandais.

La dernière sortie du pilier anglais Joe Marler sur le Haka n'est pas passée inaperçue. S’étant risqué à suggérer la suppression du célèbre rituel néo-zélandais, Marler a suscité une vive réaction en Nouvelle-Zélande. La polémique, lancée sur son compte X, a rapidement franchi les frontières, poussant le joueur à s'expliquer.

Une déclaration qui choque

Tout a commencé par un tweet où Marler qualifiait le Haka de "ridicule" et plaidait pour sa suppression. Une déclaration qui n’a pas tardé à faire réagir, notamment David Seymour, ministre néo-zélandais des Sports. "Qui est ce Joe Marler ? Je n’ai jamais entendu parler de lui", a-t-il lancé, avant d’ajouter une pique personnelle sur l'intellect supposé du joueur. "Dans mon parcours, j’ai rencontré quelques piliers avec un QI élevé, mais très peu. Peut-être qu’il s’agit de ça…"

Excuses publiques et mea-culpa

Face au tollé, Marler a rapidement pris les devants en publiant des excuses : "Je voulais juste m'excuser auprès des fans néo-zélandais que j'ai contrariés avec mon tweet mal articulé. Je n'avais aucune intention malveillante en demandant qu’il soit supprimé." Loin de vouloir envenimer la situation, Marler expliquait simplement vouloir "une réponse sans sanction".

Hey rugby fans. Just wanted to jump on here and say sorry to any New Zealand fans I upset with my poorly articulated tweet earlier in the week. I meant no malice in asking for it to be binned, just want to see the restrictions lifted to allow for a response without sanction. 1/3 pic.twitter.com/Nbft2DIyhf October 31, 2024

Le joueur rappelle d’ailleurs des moments mémorables d'opposition au Haka comme celui de Campese ou du XV de France en 2007. Pour lui, permettre aux équipes adverses de répondre au Haka pourrait, selon ses termes, "créer une tension divertissante avant le coup d'envoi".

How good were the Cockerill/Hewitt, Campese, France ‘07, Tokyo ‘19 or Samoa vs England rugby league responses? Create some entertaining drama before kick off. My flippant attempt at sparking a debate around it was shithouse and I should have done better at explaining things. 2/3 pic.twitter.com/5pzl5WDilC October 31, 2024

La culture avant tout

Après cette prise de conscience, Marler a salué la valeur culturelle du Haka et exprimé sa gratitude envers ceux qui lui ont expliqué son importance en Nouvelle-Zélande. "J'espère que d'autres auront également une meilleure compréhension", ajoute-t-il, dans un message qui vise à apaiser les tensions.

I’m grateful for the education received on how important the Haka is to the New Zealand culture and hope others have a better understanding too. Now roll on 3pm on Saturday for a mega rugby occasion. England by 6pts 😜 I’ll get back in my attention seeking box now. Big Love x pic.twitter.com/CuFAEOgZMt — Joe Marler (@JoeMarler) October 31, 2024

Finalement, après cet épisode rocambolesque, Marler ne perd pas son humour ni sa confiance en son équipe avant le choc face aux All Blacks. "L'Angleterre va gagner de 6 points", a-t-il conclu. De quoi recentrer les débats sur le terrain, où les deux équipes ont encore de beaux duels à livrer. A commencer par ce samedi à Twickenham.