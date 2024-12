''L’uniforme de combattant sera de rigueur'' pour le Stade Toulousain face à des Chiefs blessés mais dangereux

Exeter, un piège à éviter : le Stade Toulousain n’a pas droit à l’erreur. Antoine Dupont et ses coéquipiers préparent un match intense face à une équipe anglaise revancharde.

Le Stade Toulousain s'apprête à affronter Exeter dans un déplacement qui s'annonce plus périlleux qu'il n'y paraît. Si les Chiefs n'ont remporté aucun de leurs matchs de Premiership cette saison, et restent sur une défaite inaugurale en Champions Cup contre les Sharks en Afrique du Sud, Antoine Dupont et Ugo Mola ont averti : méfiance absolue.

Exeter en Alerte : Le tarif face au Stade Toulousain, c'est 45 points en Champions Cup"Même si on a du mal à les jauger avec leur place dans le championnat anglais, ils ont des joueurs de très grande qualité", a confié le capitaine des Rouge et Noir via La Dépêche. A l'inverse, le Stade Toulousain se présente face aux Anglais avec neuf succès de rang en Champions Cup et une moyenne de 45 points inscrits. Les Chiefs en avaient d'ailleurs fait l'amère expérience au printemps dernier.

Un défi physique et mental

Pour Ugo Mola, ce match au Sandy Park ravive un souvenir douloureux : "Je suis resté un peu scotché sur mon histoire avec Exeter, l'année où ils sont champions d'Europe. On perd une demi-finale un peu particulière, en pleine période Covid." Les Chiefs, malgré leurs résultats, restent une équipe capable de livrer des combats physiques intenses. "Chez elle, elle va rentrer aussi au fil de l’eau ses internationaux anglais et gallois", a rappelé Mola, mettant en garde contre une éventuelle montée en puissance de l'équipe adverse.

Un format sans droit à l’erreur

Le contexte de la Champions Cup impose une exigence maximale. Antoine Dupont le sait : "On le dit tout le temps, le format de la compétition ne laisse pas le droit à l’erreur. On va devoir aller là-bas en se préparant comme il faut pour faire un très gros match." Le quart de finale remporté à Exeter en avril dernier (64-26) peut servir de référence, mais les Toulousains ne peuvent se reposer sur leurs acquis. "C’est toujours compliqué de gagner à l’extérieur", a ajouté le demi de mêlée international, conscient des pièges de cette rencontre.

Exeter : une équipe blessée mais dangereuse

Malgré leur série noire en championnat, La Dépêche rappelle que les Chiefs n’ont jamais perdu de plus de six points lors de cinq de leurs sept défaites. Une statistique révélatrice de leur capacité à rester dans le combat jusqu’au bout. "C’est une équipe qui ne lâche pas à l’image de l’endroit, à l’image du coach, de leur capacité à se préparer physiquement", a souligné Mola, insistant sur la résilience de cette formation anglaise. Le Stade devra donc se préparer à un match âpre où la moindre erreur pourrait coûter cher.

Lors du dernier affrontement en quart de finale, Toulouse avait su imposer son rythme et prendre le dessus physiquement. Cependant, les conditions ne seront pas les mêmes cette fois-ci. "Physiquement et rugbystiquement, on va avoir un tout autre match à gérer", a averti Mola. "L’uniforme de combattant sera de rigueur." Une piqûre de rappel utile pour une équipe toulousaine qui vise l'excellence à chaque sortie.

Une dynamique à entretenir

Les Rouge et Noir arrivent avec le plein de confiance après leur démonstration face à l'Ulster, mais ils savent que chaque match est un nouveau défi. "Cela peut changer la dynamique, ils ont des très bons joueurs et je suis sûr qu’ils seront au rendez-vous", a affirmé Dupont. Le Stade devra donc conjuguer sérieux et intensité pour poursuivre son parcours sans accroc.

Ce déplacement en Angleterre représente bien plus qu’un simple match de poule. Pour le Stade Toulousain, il s’agit de confirmer sa domination européenne face à un adversaire qui, malgré les apparences, reste redoutable. La capacité des Rouge et Noir à répondre au défi physique et mental des Chiefs sera déterminante pour asseoir leur statut de favoris au titre.