Exeter en Alerte : Le tarif face au Stade Toulousain, c'est 45 points en Champions Cup

Neuf victoires consécutives, des scores fleuves et un début fracassant : le Stade Toulousain impressionne encore. Exeter peut-il résister à cette équipe en pleine confiance ?

Le Stade Toulousain n'a pas fait dans la dentelle pour son entrée dans la compétition. Dimanche dernier, les hommes d'Ugo Mola ont passé 61 points à l'Ulster lors de la première journée de la coupe des champions.

Stade Toulousain : Une Machine Offensive Imbattable en Champions Cup

Un score sans appel pour les Irlandais qui n'ont jamais existé face aux septuples vainqueurs du tournoi. Mais que pouvaient-ils vraiment faire face à une équipe en pleine confiance et sûre de ses forces.

C'est un peu la question que se posent aussi les Anglais des Chiefs avant la réception des Rouge et noir ce week-end. Et à juste titre. L'an passé, Exeter avait aussi pris tarif au Stade Ernest-Wallon. Le contexte était différent puisqu'on jouait les quarts de finale.

Mais le résultat avait presque été identique avec neuf essais encaissés et plus de 60 points concédés aux locaux. Score final : 64 à 26, contre 61 à 21 pour l'Ulster. Des performances qui poussent beaucoup d'experts à dire que le Stade Toulousain est injouable.

Difficile de leur donner tort quand on regarde les matchs de Toulouse en Champions Cup depuis un an : neuf matchs, neuf victoires. Et des scores qui ne font rire personne. Et surtout pas leurs adversaires.

Exeter au révélateur toulousain

52-7 contre Cardiff, 47-19 chez les Quins puis 48-24 aux dépens de l'Ulster et enfin 31-19 face à Bath lors de la phase de poules. Cinq essais ou plus inscrits, comme en 8es contre le Racing (31-7) ou encore en demie contre les Harlequins (38-26).

Le seul match où les protégés de Mola n'ont pas été aussi impériaux en attaque, c'est en finale contre le Leinster. À l'époque, seul Lebel a trouvé la faille. Un essai décisif qui a cependant fait la différence.

Mais à l'orée du déplacement sur la pelouse des Chiefs, le Stade Toulousain, souverain à la maison comme à l'extérieur, affiche une moyenne de 45 points inscrits et de six essais marqués depuis un an. Exeter va-t-il être le premier club à faire tomber le champion en titre depuis avril 2023 ?