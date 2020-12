L'ouvreur du MHR Louis Foursans-Bourdette blessé à une cuisse et absent au minimum 1 mois

Le jeune ouvreur des Cistes s'est blessé face aux Wasps, et sera absent au minimum les quatre prochaines semaines.

C'est un petit coup d'arrêt pour Louis Foursans-Bourdette. L'ouvreur du MHR, âgé seulement de 18 ans, s'était peu à peu fait une place au sein de l'effectif des Cistes cette saison, profitant entre autres des absences du Springboks champion du monde Handre Pollard ou du tricolore Anthony Bouthier. Malheureusement, comme nous l'apprend Midi Libre, le jeune joueur souffre d'une déchirure aux ischios-jambiers contractée vendredi dernier lors du déplacement aux Wasps (33-14), et sera absent entre quatre et six semaines. C'est ce qu'a affirmé l'entraîneur montpelliérain, Xavier Garbajosa. Un coup dur également pour le MHR, en proie à des difficultés en championnat, végétant malgré trois matchs en moins, à une morose douzième place. Louis Foursans-Bourdette a disputé cette saison cinq rencontres, dont trois dans la peau d'un titulaire. Le staff comptera donc sur l'anglais Alex Lozowski, et espèrera un retour rapide d'Anthony Bouthier, qui s'entraîne de nouveau après avoir soigné une blessure au genou.