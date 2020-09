Angleterre - L’ex-pilier Alex Corbisiero de nouveau atteint par un cancer

Alex Corbisiero avait été diagnostiqué d’un cancer des testicules l’année dernière. Alors qu’il se pensait en rémission, son cancer est de retour.

Alors qu’il pensait sa maladie derrière lui, l’ancien pilier de XV de la Rose a révélé sur les réseaux sociaux être toujours sous traitement pour soigner son cancer.

Il a publié sur Instagram un message touchant : "Quand j'ai parlé de mon expérience du cancer en mars, j'avais bon espoir que c'était derrière moi. Malheureusement, les médecins ont découvert qu'il s'était propagé à certains de mes ganglions lymphatiques. Je suis actuellement à la semaine 5 sur 9 de chimiothérapie. Je suis mentalement et physiquement dans une bonne situation et je reste positif tout au long de ces enchainements de haut et de bas. Je suis entouré de ma fiancée, de ma famille et de mes amis proches, et très reconnaissant pour tout l'amour et le soutien".

Son annonce a ému outre-Manche et a vu des personnalités se rassembler autour de lui comme Chris Robshaw, Brian O’Driscoll ou encore son ancienne équipe des Northampton Saints. Ils lui font partager des messages de soutiens sur les réseaux sociaux.