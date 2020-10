L'Espagne avec 10 ''Français'' dont David Mélé pour défier l'Uruguay

La sélection espagnole se prépare à partir pour l'Uruguay. Un groupe de 30 joueurs a été dévoilé. La moitié évolue en France.

Ce mardi, Rugby Europe a annoncé l'annulation de plusieurs matchs internationaux dont trois comptant pour le dernier tour du Rugby Europe Championship. Le derby tant attendu entre l'Espagne et le Portugal programmé le 15 novembre fait partie des rencontres concernées au même titre que Romanie vs Belgique et Georgie vs Russie. Cela n'a pas empêché l'Espagne de dévoiler un groupe de 30 joueurs. En effet, les Leones vont partir pour l'Amérique du Sud en vue d'une tournée face à l'Uruguay. Deux matchs sont prévus le 1er et le 6 novembre.



Un groupe où les joueurs évoluant en France sont légions malgré les absences du pilier de Tarbes Jon Zabala, du 2e ligne d'Albi Lucas Guillaume, et du centre de Béziers Álvar Gimeno. David Mélé, ex-USAP, FCG, etc. est sorti de sa retraite internationale pour l'occasion. Il fait partie des 10 "Français" de la liste mais lui est sans club contrairement à Quercy de Nevers, Aurrekoetxea du BO ou encore Rábago de Dijon. On note aussi la présence d'un joueur passé par l'Australie, Matt Foulds, ainsi que d'autres éléments vus en Fédérale. Mais aussi en Pro D2 comme Bautista Güemes et en Top 14 comme Julen Goia avec Biarritz il y a quelques années.

Avants :



Bittor Aboitiz (Stade Rodez, FR), Andrés Álvarado (El Salvador), José Diaz (VRAC, ex-Montmélian), Joaquín Domínguez (Floirac, FR), Joël Merkler (TOEC/TOAC, FR), Leandro Wozniak (Aparejadores), Steve Barnes (Aparejadores), Vicente Del Hoyo (El Salvador), Matt Foulds (Alcobendas), Manuel Mora (Agde, FR), Mike Walker-Fitton (El Salvador, ex-Chateaurenard), Oier Goia (Ordizia), Juan Pablo Guido (Aparejadores), Michael Hogg (Barcelona), Fred Quercy (Nevers, FR), Victor Sánchez (El Salvador), Afa Tauli (UE Santboiana)

Arrières :



Kerman Aurrekoetxea (Biarritz, FR), Facundo Munilla (Marcq, FR), Bautista Güemes (Barcelona, ex-Vannes), David Mélé (ex-USAP), Gonzalo Vinuesa (Cisneros), Daniel Barranco (Barcelona), Diego Periel (Pozuelo), Andrea Rábago (Dijon, FR), Ignacio Contardi (UE Santboiana, ex-Niort), Julen Goia (Ordizia, ex-BO, Mauléon), Pablo Ortiz (Barcelona), Richard Stewart (Alcobendas), Baltazar Taibo (VRAC)