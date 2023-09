RUGBY. Thomas Ramos, et si c'était lui le vrai stratège de l'équipe de France ?

Découvrez les talents du XV de France un par un. Aujourd'hui, on va parler finesse et stratégie. Focus sur l'un des meilleurs arrières du monde, Thomas Ramos.

Depuis quelques années, une nouvelle génération dorée porte haut les couleurs de l’équipe de France de rugby. Parmi ces joueurs d’exception, comment ne pas mentionner Thomas Ramos, qui est l'un des fers de lance de sa sélection et son club. Ce joueur, par son talent, illustre à merveille l'intelligence stratégique sur un terrain de rugby. Voyons pourquoi un peu plus en détail.

Planification stratégique... à vitesse grand V

La stratégie est l’art d’élaborer un plan d’actions coordonnées, vers un objectif précis. Par sa position sur le terrain, Thomas Ramos a logiquement une vision globale de l'ensemble des joueurs sur la pelouse. Sa grande force, c’est d'arriver à anticiper les actions et les mouvements et à construire en conséquence, à l’instar d’un joueur d’échecs. Régulièrement, ce dernier franchit le premier rideau défensif, grâce à sa vista, son anticipation, et sa lecture du jeu. Si le sélectionneur fait autant confiance en son joueur, c’est qu’il sait parfaitement que Ramos est un atout qu'il est difficile d'égaler, et qui saura se montrer précieux dans la course au titre mondial.

Thomas Ramos n’est pas devenu l’un des meilleurs arrières du monde du jour au lendemain. Son parcours est, lui aussi, très stratégique. Pur produit occitan, c’est à Mazamet que le jeune Thomas fait ses premiers pas sur le carré vert. Après 12 belles saisons dans son club de cœur, son talent est repéré par le Stade Toulousain, qui voit en lui un jeune homme particulièrement intelligent. Il occupe alors un poste clé au rugby, à savoir celui de numéro 10, et agit en véritable chef d’orchestre. Très vite, il pointe le bout de son nez en équipe de France moins de 20 ans, mais également avec l’équipe professionnelle de Toulouse. Lors de la saison 2015-2016, il n’a pas un temps de jeu idéal, et malgré les absences de quelques joueurs à son poste, ce dernier ne compte que quelques feuilles de match.

L'opportunité de faire un choix de carrière judicieux ?

Ses qualités de stratège, Thomas Ramos va les mettre en application dès sa deuxième saison en pro. En effet, le Toulousain décide de partir en prêt, une saison, chez le voisin. Il rejoint ainsi Colomiers en 2016, qui est en deuxième division, pour acquérir de l’expérience. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il avait vu juste ! Titulaire à 23 reprises pour 24 matchs joués, il devient rapidement un élément indispensable de son équipe. Cette année-là, il inscrit 345 points, le meilleur total du championnat. Il est donc élu meilleur réalisateur, mais aussi meilleur joueur désigné lors de la Nuit du Rugby. Naturellement, il est rapatrié à Toulouse, où de nouveaux objectifs l’attendent.

Cette saison, Thomas Ramos s’est affirmé à l’arrière du Stade Toulousain et de l’équipe de France, malgré la concurrence rude. Il a par ailleurs dépanné en numéro 10, prouvant ainsi sa science du rugby et son intelligence de jeu sur un second poste clé, et à très haut niveau. Avec la malheureuse blessure de Romain Ntamack, il ne serait pas absurde de voir Ramos démarrer une ou plusieurs rencontres à ce poste. Cette année, le Toulousain a couvert 6 fois ce poste en club, et a été d’une efficacité exemplaire. En effet, lors de la sixième journée de championnat, le natif de Mazamet a tout simplement survolé les débats face à Clermont. Ce dernier était en position de numéro 10, mais semblait toujours avoir un coup d’avance sur la défense. Durant la partie, il a inscrit 2 essais, mais réalise également une passe décisive ! Au total, il inscrit 26 points à lui tout seul, le deuxième meilleur score cette saison.

Un joueur précieux en équipe de France

Revenons à l’équipe de France, car c’est sûrement avec les Bleus que l’arrière brille le plus. Bien que la France n’ait pas remporté le dernier Tournoi, Ramos a quant à lui terminé meilleur réalisateur. Outre son jeu au pied ultra-précis, il a la rare faculté de donner le rythme et le tempo à une rencontre. Derrière ses coéquipiers, il replace ses ailiers, couvre le champ profond et intervient dans la ligne seulement lorsqu'une situation est synonyme de danger. Ses qualités de stratège prennent alors tout leur sens quand Ramos prend l’initiative de faire un 50-22, et fait ainsi avancer son équipe de plus de 50 mètres. Cette phase de jeu est devenue la spécialité du joueur, qui est donc désormais surveillé comme le lait sur le feu par ses adversaires. Pour le Mondial, le niveau des meilleures équipes se tiendra dans un mouchoir de poche, et chaque détail aura son importance. C’est une bonne nouvelle pour le XV de France, car Ramos ne laisse rien au hasard. Face à l’Afrique du Sud ou encore l’Irlande, qui ont des plans de jeux très structurés, les choix de jeu du Toulousain feront sans aucun doute la différence.

