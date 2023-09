RUGBY. Louis Bielle-Biarrey : et si c'était lui le vrai OVNI de Fabien Galthié ?

Le polyvalent joueur bordelais Louis Bielle-Biarrey a fait forte impression avec l'équipe de France avant et pendant le Mondial en France.

Il n'aura fallu qu'un match ou presque à Louis Bielle-Biarrey pour séduire les rares supporters de l'équipe de France qui ne le connaissaient pas encore. Titulaire à l'aile contre l'Écosse et les Fidji, le joueur de Bordeaux a fait forte impression lors de la préparation au Mondial avec les Bleus. Il faut dire que pour sa première titularisation, le joueur de 20 ans a marqué un essai tout en vitesse et maturité malgré son jeune âge.



Loin d'être intimidé par l'évènement, le 3/4 formé à Grenoble a montré non seulement de belles qualités physiques mais aussi une très grosse soif d'apprendre et de curiosité. En interview d'avant-match, Bielle-Biarrey a confié que "la pire chose qui pourrait [lui] arriver c'est de ne pas tenter et d'avoir des regrets". Il a donc saisi l'opportunité qui lui a été donnée par le staff tricolore avant ce Mondial.



En effet, Fabien Galthié a sélectionné le Bordelais aux dépens de l'équipe de France des moins de 20 ans et d'une compétition qu'elle a finalement remportée. Il aurait pu dire non et se contenter de jouer avec des coéquipiers qu'il connait très bien et avec qui il a brillé lors du Tournoi des 6 Nations. Personne n'a en effet oublié son formidable essai contre le Pays de Galles où il a fait étalage de sa pointe de vitesse ahurissante. Au lieu de ça, il a pris le risque de ne pas être retenu pour le Mondial avec les Bleus.

On dit de la curiosité que c'est l'envie de découvrir, d'être confronté à la nouveauté, de remettre les choses en question. En restant avec les moins de 20 ans, Louis Bielle-Biarrey était dans la certitude. Sa place était pratiquement garantie et il aurait soulevé le trophée de champion du monde de la catégorie. Débarquer au sein d'un groupe qui se connait depuis quatre ans avec notamment des joueurs comme Damian Penaud, Ethan Dumortier ou encore Gabin Villière comme concurrents au poste, c'était une sacrée prise de risque. Mais le jeu en valait la chandelle.





Et cette curiosité bien placée l'a mené au mondial un peu à la surprise générale. Pourtant, il possède de sérieux arguments qui font pencher la balance en sa faveur. Outre sa fougue et ses cannes, Louis Bielle-Biarrey a la particularité d'être polyvalent à presque tous les postes de la ligne de trois-quarts. Ce qui en dit également long sur sa soif de découverte, et d'apprendre sur le rugby. Et on sait que l'encadrement tricolore, à commencer par le patron Galthié, aime les éléments qui peuvent évoluer à plusieurs postes.

A l'aile droite ou bien à gauche, et bien évidemment à l'arrière, Louis peut aussi endosser le costume d'ouvreur. Il a en effet été formé à ce poste et c'est du côté de Grenoble qu'il a glissé un peu plus loin dans la ligne d'attaque en raison de la concurrence à l'ouverture. Sa curiosité et ses qualités l'ont poussé à évoluer à tous ces postes, et c'est désormais un plus pour lui dans sa carrière. Il peut non seulement répondre aux besoins du staff, mais surtout être un plus pour son équipe. En dépannant si nécessaire mais surtout en apportant des solutions nouvelles à ses coéquipiers en attaque comme en défense.



Ce choix de quitter l'ouverture n'était pas le sien à l'origine mais il ne le regrette absolument pas aujourd'hui. Et ce, alors qu'il a été bercé par les prestations légendaires de son idole, un certain Jonny Wilkinson. "Au poste d'ouvreur, vous avez beaucoup de ballons, mais pas beaucoup de bons ballons, maintenant, j'ai beaucoup de temps pour jouer avec plus d'espace", confiait-il à la presse écossaise en juin 2022. N'allez à présent pas dire à Louis Bielle-Biarrey que la curiosité est un vilain défaut. Elle pourrait bien le mener sur le toit du monde ovale dans quelques semaines.

