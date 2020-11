Les Sudistes vers un accord pour un retour du Super 12 !

La fédération néo-zélandaise et ss voisine australienne auraient enfin trouvé un terrain d’entente ! Selon les informations de nos confrères de Newstalk ZB Sport - l’une des principales radios sportives kiwie - et après de longs mois à discuter et se renvoyer la pierre, les deux partis seraient sur le point de signer un accord pour revenir à un Super 12 dès 2022, alors que les championnats en vase-clos se poursuivront l’année prochaine.

Ce nouveau format se composerait donc de 5 équipes NZ et Aussies chacune, tandis qu’une formation fidjienne et une sélection du Pacifique intègreraient aussi l’aventure. Un modèle qui, à l’image de ce que proposait déjà le Super 12 de 1996 à 2005, permettra à toutes les équipes de se rencontrer au moins une fois lors de la phase régulière, mais qui comme vous l’avez remarqué, exclut donc les franchises sud-africaines.

Alors que la SANZAAR vient de confirmer la participation des Springboks au Rugby Championship jusqu’en 2030 au moins, cette surprise conforte donc la rumeur qui enverrait les formations de la nation arc-en-ciel (Bulls, Lions, Stormers et Sharks) vers la Ligue Celte pour un passage à 16 équipes.