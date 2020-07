Les Chiefs d'Exeter vont-ils devoir changer de nom et de logo ?

Comme les Crusaders il y a un an, les Chiefs d'Exeter pourraient changer d'identité. Changement réclamé par une partie de ses supporters.

Aux Etats-Unis, l'affaire a fait beaucoup de bruit. Le mythique club de NFL des Redskins (basé à Washington) va changer de nom, et de logo, après 87 ans d'existence. En cause ? L'appropriation culturelle envers les Native Americans, Redskins se traduisant littéralement par "peau rouge". Le mouvement Black Lives Matter a laissé des traces, et fait évoluer les mentalités sur les problèmes de race.

Les Kansas City Chiefs (NFL) et les Cleveland Indians (baseball) se retrouvent également dans le viseur. Et de l'autre côté de l'Atlantique, les Chiefs d'Exeter n'échappent pas à la polémique. Rugbypass de révéler que le club est déjà prêt à changer d'identité, et que la question sera posée ce mercredi lors d'un comité directeur. Pour rappel, le "Chiefs" fait directement référence aux Native Americans, quand le logo du club représente le visage (de profil) d'un Indien.

Les sponsors et la pression des médias pourrait faire changer la balance, alors que les supporters sont eux-mêmes prêts à changer d'identité. Ainsi, une pétition a déjà rassemblé 3500 signatures, critiquant contre le logo, la mascotte, les coiffes et les tomahawks des supporters dans les tribunes qui représentent "l'appropriation culturelle des peuples indigènes anéantis par les colons européens" et sont des "exemples de préjudices raciaux présents aujourd'hui à travers le monde."

Le chant mythique des fans est également pointé du doigt :

Dans le même temps, une autre pétition (2000 signatures) prétend le contraire, arguant que le nom et le logo sont là pour "honorer et respecter les croyances culturelles."

Il y a un an, les Crusaders

Le dernier grand changement d'identité d'une équipe professionnelle de rugby date de l'an dernier. Si les Crusaders (les Croisés, ndlr) n'ont pas changé de nom, leur logo représentant un chevalier croisé a disparu suite aux attentats de Christchurch qui avaient fait 50 morts, après une attaque terroriste contre deux mosquées de la ville néo-zélandaise.

Fini la référence aux guerres religieuses entre chrétiens et musulmans, donc, le logo avait été remplacé par le Tohu, un symbole en forme de C qui représente le paysage de Canterbury avec les montagnes en noir sur la partie haute et les vagues en rouge sur la partie basse.

Le nouveau logo des Crusaders laisse des supporters perplexes sur les réseaux sociaux