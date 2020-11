Le temps des regrets pour Johan Goosen à Montpellier

Le 3/4 sud-africain Johan Goosen, en fin de contrat avec le MHR, est revenu sur certains de ses choix de carrière.

Le match entre Montpellier et le Stade Français n'aura pas lieu ce samedi. En raison de cas de Covid-19 dans les rangs héraultais, la rencontre a été reportée. Un deuxième match reporté après celui du LOU qui ne fait pas les affaires de Johan Goosen. Le 3/4 polyvalent sera en fin de contrat en juin dernier. Mais sa direction n'a toujours pas entamé les discussions pour une éventuelle prolongation. Retournera-t-il en Afrique du Sud ? "Pour l'instant, je profite de ma vie ici et si je peux rester, je resterai. J'ai lu mon éventuel transfert dans les médias, aux Bulls ou aux Cheetahs, mais absolument rien n'est finalisé", explique Goosen à L'Equipe. Il faut dire que le retour n'a pas été à la hauteur de l'investissement : à savoir 1,5 million d'euros pour racheter son contrat au Racing 92.



Son départ de la formation francilienne avait fait couler beaucoup d'encre. Son retour, un peu moins. Il faut dire qu'il n'est plus celui qui avait été désigné meilleur joueur du Top 14 de la saison 2015/2016. Lors de son retour en France, il avait joué 11 de ses 13 matchs comme titulaire. Mais il n'a pas été épargné par les pépins physiques malgré ses efforts pour rester en forme. "J'ai arrêté seize mois, et je ne pense pas que cette pause était une bonne décision dans ma carrière". Une décision qu'il semble regretter aujourd'hui. "J'ai pris des décisions, des mauvaises décisions. Ça arrive à tout le monde." Comme il ne peut pas revenir en arrière, il fait tout pour aller de l'avant en travaillant pour pourquoi pas obtenir une prolongation de contrat à Montpellier ou bien taper dans l'oeil d'un autre club en France ou ailleurs. A 28 ans, il n'a d'ailleurs pas tiré un trait sur les Springboks même s'il n'a plus été international depuis novembre 2016.