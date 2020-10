Le saviez-vous : avec 8 essais, cette finale a été la plus prolifique de l'histoire

Les joueurs d'Exeter et du Racing 92 ont produit l'une des finales les plus prolifiques de l'histoire de la Coupe d'Europe.

L'envie et la filouterie d'Imhoff n'ont pas suffi face à la maîtrise des Chiefs [VIDEO]Ce match au sommet de la Champions Cup entre Exeter et le Racing 92 restera dans les annales à plus d'un titre. Pour les Chiefs, c'est un 100 % avec un premier titre européen après une première finale. Pour le Racing 92 en revanche, c'est un triste triplé avec autant de revers que de finales jouées. Cette partie enlevée a basculé sur des détails et des choix stratégiques car au tableau d'affichage, chaque équipe a marqué quatre essais. Ce qui constitue un record pour une finale européenne depuis 1996 même si le score global, 58 points, n'est pas le plus élevé de l'histoire.



En 2001, on se souvient d'une finale prolifique en termes de points marqués entre Leicester et le Stade Français, avec une victoire 34 à 30 (64 pts) des Tigres. C'est jusqu'à présent le total le plus élevé. Cependant, seuls trois essais avaient été inscrits par les Anglais. En face, les trente points des Parisiens avaient été l'oeuvre de Diego Dominguez, auteur de neuf pénalités et un drop. En 2012, le Leinster avait dominé l'Ulster 42 à 14 (56 pts) mais ce match entre provinces irlandaises n'avait vu que quatre essais, dont un de pénalité. Un an plus tôt, les Leinstermen dominaient les Saints dans une rencontre à 55 points (22-33) et six essais inscrits. C'est, après la finale 2020, la finale où on a vu le plus d'essais depuis 1996. Pour information, la finale entre les Saints et le Munster en 2000 a été celle avec le moins de points au tableau d'affichage, 17, avec la victoire 9 à 8 des Anglais.