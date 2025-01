‘Le rythme de ce match est atroce’, 'Kermesse', les tweets les plus cinglants de Sharks/Toulouse

Ce samedi, le Stade Toulousain défiait les Sharks dans le cadre de la 3e journée de la Champions Cup. Une rencontre qui a passionné les supporters sur les réseaux sociaux.

Essai de Mefaou pour le Stade Toulousain.

Ah non Antoine, à quelques semaines du Tournoi c’est non, pas de blessure #SHAvTOU #SHAvST

Des qu’on perce leur défense on peut marquer 1000 fois tellement’ ils sont perdus à chaque fois mais on finis par faire un faute de main 🥲 #SHAvTOU

Toulouse domine mais surjoue.

Alors qu'on pensait que les Toulousains seraient à la peine à cause de la chaleur, les Sharks semblent souffrir.

Toulouse prend les points au pied par Ramos.

Mais on arrête pas les en avant c’est pas possible #SHAvTOU

Par contre il y a quelque mois quand on a battu (atomisé) l’UBB je disais « on a créé un monstre ». Je le pense encore plus aujourd’hui. Les mecs ont déjà été humiliés une fois, ils sont gonflés à bloc et n’ont plus peur du pire car ils l’ont vécu ! #EXEvUBB #SHAvTOU