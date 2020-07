''Le rugby est devenu du foot un peu déguisé'', estime Vincent Rattez

Le désormais ex-joueur du Stade Rochelais Vincent Rattez donne sa vision du rugby professionnel après avoir signé à Montpellier.

XV de France - Vincent Rattez opéré et fixé sur son avenir cette saisonLa saison 2019/2020 de Vincent Rattez a pris fin bien avant l'arrivée du Covid-19 en France. Victime d'une fracture du péroné lors du Tournoi des 6 Nations, il a eu encore plus de temps que les autres pour se remettre en forme. Il attend avec impatience le début du nouvel exercice pour retrouver les terrains. Ce ne sera pas sous les couleurs du Stade Rochelais mais de Montpellier. L'ailier international avait signé fin 2019 un contrat de trois ans avec Montpellier. Rattez confie via le Midi Olympique cette semaine qu'il avait envie de changer d'air alors que le Stade Rochelais était également en fin de cycle.



S'il a choisi Montpellier, c'est en partie à cause ou plutôt grâce à la présence de Xavier Gargajosa, son ancien coach à La Rochelle, ou encore du cadre de vie. Mais aussi, et il ne le cache pas, en raison de l'aspect financier. "Ce serait hypocrite de ne pas le dire". En France, parler d'argent est mal vu. Les joueurs sont d'ailleurs discrets sur leur salaire. Mais certains dépassent facilement les 500 000 euros annuels quand d'autres, le stars de l'ovalie comme Carter ou Giteau, ont été au-delà du million au Japon et même en France. Vincent Rattez ne touchera sans doute pas autant. Mais il estime que c'est une évolution logique dans le rugby professionnel :

Parfois, les gens pensent encore que le rugby c’est un seul club, une seule famille, un seul maillot… En vérité, avec le professionnalisme, le rugby est devenu du foot un peu déguisé. Les sommes ne sont pas les mêmes, c’est sûr, mais les hommes d’un seul club sont rares et le seront de plus en plus. Ceux qui partent, qui changent de club, peuvent le faire pour de multiples raisons. Mais il est très rare que l’argent ne soit pas un des critères. C’est comme dans tous les métiers : il y a des opportunités professionnelles à saisir et l’argent fait partie des critères d’opportunité. Dire le contraire, ce serait mentir. Je ne comprends pas trop en quoi ce serait tabou. Même si ce n’est pas le seul argument de négociation.