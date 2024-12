Le Leinster va lancer son arme pas si secrète en Champions Cup : le All Black Jordie Barrett

L'attente est terminée ! Jordie Barrett fera enfin ses débuts tant attendus avec le Leinster face à Bristol. Une star des All Blacks qui rejoint un effectif déjà étoilé en Champions Cup.

Le centre néo-zélandais Jordie Barrett est sur le point de faire ses débuts tant attendus avec le Leinster ce dimanche. Alors que l'on ne l'attendait pas forcément avant janvier. Il est aligné en Champions Cup contre Bristol. Après l'annonce en avril de son congé sabbatique en Irlande, les supporters du Leinster ont patiemment attendu la fin de ses engagements avec les All Blacks pour le voir enfin revêtir le maillot bleu.

Un banc de remplaçants de classe mondiale

Pour cette rencontre, l'entraîneur Leo Cullen a composé un banc de remplaçants impressionnant, incluant non seulement Barrett, mais aussi le deuxième ligne sud-africain RG Snyman et le capitaine irlandais Caelan Doris. Cette profondeur d'effectif témoigne de l'ambition du Leinster dans cette compétition.

À son arrivée à Dublin, Barrett a reçu un accueil chaleureux, notamment de la part de Tadhg Furlong, qui l'a accueilli à l'aéroport. Le All Black n'a d'ailleurs pas hésité à parler de "traitement royal". Avant d'exprimer son enthousiasme à l'idée de s'intégrer dans l'équipe et de découvrir le rugby irlandais.

Un impact attendu sur le jeu du Leinster

La polyvalence et l'expérience de Barrett devraient apporter une nouvelle dimension au jeu du Leinster. Sa capacité à évoluer à plusieurs postes dans la ligne arrière offre à l'équipe une flexibilité tactique précieuse. Il possède également un très bon pied dans le jeu courant comme face aux perches. Sans oublier une expérience du très haut niveau qui ne fait que s'ajouter à celle déjà présente dans les rangs irlandais.

Les supporters espèrent que son intégration rapide renforcera les performances de l'équipe sur la scène européenne. Face aux Bears, le Leinster devra se montrer à la hauteur. L'ajout de joueurs de calibre international comme Barrett, Snyman et Doris pourrait s'avérer déterminant pour décrocher une victoire à l'extérieur.

Une stratégie tournée vers l'avenir

L'intégration de talents internationaux souligne la stratégie du Leinster de renforcer son effectif en vue des échéances majeures. La présence de Barrett est perçue par la presse étrangère comme un atout majeur pour atteindre les objectifs fixés cette saison. Il sera intéressant de voir comment le Kiwi s'adapte au jeu européen. Et s'il réussit à répondre aux énormes attentes envers lui.

Les débuts de Jordie Barrett avec le Leinster sont attendus avec impatience par les supporters et les observateurs du rugby européen. Son apport pourrait bien être un facteur clé dans la quête de succès du Leinster en Champions Cup. Pour rappel, la province irlandaise reste sur trois revers de rang en finale. Mais surtout sur quatre défaites à ce stade de la compétition. Elle n'a plus soulevé le trophée depuis 2018. Et a vu le Stade Toulousain passer largement devant avec six titres contre quatre pour le Leinster.