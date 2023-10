Le jour où l'Italie a battu la France, c'est dans l’apéro Menguy’s d’avant-match

Ce vendredi 6 octobre, la France retrouve l’Italie à Lyon pour son dernier match de poules. Un adversaire bien connu de la France et qui lui a déjà posé des problèmes.

Ce vendredi 6 octobre, la France retrouve l’Italie à Lyon pour son dernier match de poules. Une opposition qui vaut son pesant de cacahuètes avant les rencontres à éliminations directes. Les Bleus ont déjà affronté la Nouvelle-Zélande, l’Uruguay et la Namibie avec les résultats que vous connaissez. Dans le rugby, rien n’est écrit à l’avance. Si les Tricolores connaissent très bien les Transalpins, ils savent que la partie ne sera pas facile. En effet, même si les succès italiens sur la France depuis le début du 20ᵉ siècle se comptent sur les doigts d’une main. Bien que rares, ils ont marqué les esprits des supporters. En particulier celui de 2011 car il s’agit du premier revers dans le cadre du Tournoi.

Le rugby, ce n'est pas seulement des mêlées puissantes et des essais spectaculaires, ce sont aussi des retournements de situation qui nous laissent sans voix. Comme lorsque tu tombes sur ce biscuit apéro au wasabi dans ton mélange japonais. Il est des moments où l'histoire prend une tournure inattendue. Ce 12 mars 2011, les Transalpins ont créé l'émoi sur la planète ovale en terrassant les Bleus pour la première fois en match officiel.

Un Rome pas arrangé

Le stade est en ébullition, le combat fait rage sur le pré, mais les Tricolores semblent un brin déconcertés. Un en-avant malheureux dans l'en-but, une mêlée sous les poteaux italiens, les Français semblent chercher leur chemin dans le premier acte. Un seul essai après un beau par-dessus à se mettre sous la dent après quarante minutes. Pas de quoi sabrer le champagne et sortir les noix de cajou. On tourne alors à la mi-temps à 8 - 6 après une pénalité du demi de mêlée bleu.

Voglio mangiare gli francesi per l'aperitivo !*

*Littérallement : "je veux manger des français pour l'apéro".

On imagine que le conciliabule pendant la pause a dû être épicé, car les Tricolores reviennent avec de meilleures intentions sur la pelouse du Stadio Olympico. Une pénalité, un essai transformé, décidément, le numéro 9 français est en forme. Les Bleus comptent alors dix points d’avance aux abords de l’heure de jeu. Mais alors que les visiteurs pensent tenir la victoire, l'Italie montre une détermination sans faille.



Toutes les conditions étaient réunies pour voir le match partir en cacahuète



Comme les Français, les Transalpins inscrivent un essai transformé assorti d’une pénalité en l’espace de quelques minutes. Revenant ainsi à cinq points puis à seulement deux unités, 16-18. Dans les rangs des locaux, on commence à croire à l’impossible. Et ce, malgré un nouveau coup de pied adverse. À quelques mois du Mondial en Nouvelle-Zélande, la France est loin d’être souveraine face à un adversaire qu’elle avait si souvent dominé jusque-là. Et la fin du match donnera finalement raison aux Italiens qui avaient totalement refroidi les Tricolores.

Depuis ce jour, les matchs contre l'Italie, c'est un peu comme un apéro de dernière minute avec ton équipe : ça sent le traquenard, mais tu dois quand même y aller !

Profitant de l’indiscipline tricolore, l’ailier transalpin en effet inscrit deux nouvelles pénalités, portant son total de points à 17 sur les 22 inscrits par son équipe. Une dernière faute française, des mains levées vers le ciel, et les Italiens créent l'exploit ! Sur l'échelle de la fraîcheur, on était sur un solide 9,5/10. Ces italiens nous ont mis des glaçons plein le museau avant même de sortir les cacahuètes.

Encore plus vivifiant qu'une séance de cryothérapie à l'ancienne dans une poubelle avec des glaçons. Cette défaite a marqué un tournant au sein de l’équipe de France. Des joueurs en avaient payé le prix avant le Mondial et le groupe avait subi une restructuration drastique en vue de la compétition planétaire. La victoire italienne n'était pas seulement un triomphe sportif, mais une preuve de la progression constante de l'équipe transalpine à l’époque.

La victoire, c'est comme les cacahuètes : quand on commence, on ne peut plus s'arrêter

Deux ans plus tard, l’Italie s’imposera une nouvelle fois devant son public. Ces succès ont marqué les esprits des joueurs et des supporters en France, comme en Italie. Pour les locaux, battre la France à domicile faisait figure de rêve devenu réalité. Les vainqueurs n’avaient à l’époque pas les mots pour décrire leurs émotions. Pour la France, ce revers avait été une leçon d'humilité. Une piqûre de rappel qu'au rugby, c'est souvent l'équipe qui a le plus envie qui gagne. Et ça, les actuels Tricolores l’ont très bien en tête avant d’affronter une nouvelle fois le voisin italien.

Les matchs contre l'Italie n'ont peut-être pas l'aura des chocs face à la Nouvelle-Zélande, mais ils n'en sont pas moins incontournables. Affronter les Italiens, c'est réconfortant et à la fois palpitant. Depuis ces fameuses victoires des années 2010, on ne sait jamais quel visage ils vont montrer face aux Bleus. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'ils ont toujours hâte de taper dans la défense française comme tonton Robert dans le bol de pistaches.

Comme les cacahuètes sont une valeur sûre de l'apéro, France Italie, est devenu un grand classique du Rugby. On est donc plutôt dans la catégorie team Cahuètes sur cette rencontre ! Certes pas dans l'originalité, mais dans les valeurs sûres !

C'est ainsi que se termine cet apéro Menguy's. Pour l'heure, à la vôtre, on vous souhaite du tchin-tchin avec modération, et des tchik tchak dans la défense adverse à foison !