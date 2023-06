Le jour où les Fidjiens ''aussi spectaculaires que les treizistes français'' ont battu l'Australie devant 42 000 personnes

Le 10 septembre, les Fidji débuteront leur Coupe du Monde 2023 face au Pays de Galles. Ce sera leur 9e participation. Une histoire riche qui, sur la scène internationale, a vraiment débuté durant l’été 1952.

Cette année-là, les Fidji effectuent pour la première fois une tournée en Australie. Jusque-là, et ce depuis leurs débuts internationaux en 1924, les Fidjiens n’ont affronté que leurs voisins du Pacifique (Tonga et Samoa) et les NZ Maoris, qu’ils ont défaits l’année passée à Wellington (21-14). C’est donc la première fois qu’ils jouent face à une nation majeure. Certains Australiens ont pu se déplacer aux Fidji et décrivent les joueurs locaux « aussi spectaculaires que les treizistes français mais sans leur tempérament ». Rappelons que l’équipe de France à XIII venait d’affronter trois fois les Kangourous sur leurs terres en 1951.

Au départ, neuf rencontres, dont un test, face aux Wallabies sont programmés. Après avoir remporté leurs deux premiers affrontements, les Fidjiens obtiennent un match nul (14-14) face à la puissante équipe de New South Wales où évoluent quatorze internationaux australiens actuels ou futurs. Les matchs se jouent devant des foules enthousiasmées par le panache du jeu fidjien. Contre New South Wales, la partie se déroule devant 39 000 personnes, un record pour un match de rugby en Australie depuis la guerre. Les Iliens gagnent les trois rencontres suivantes, face notamment à Brisbane où évoluent onze wallabies.

Pour le test-match, les Australiens alignent quelques pointures : Alan Cameron, Colin Windon, Bob Davidson (tous les trois ont porté ou porteront le brassard de la sélection australienne) ou encore Tony Miller qui joue quarante-et-une fois pour l’Australie de 1952 à 1967 jusqu’à l’âge de trente-huit ans. En face, l’ailier Jo Levula a marqué sept essais sur les six premiers matchs joués et s’impose comme l’arme fatale de son équipe. L’an passé, les Néo-Zélandais l’ont même nommé meilleur ailier du monde après que les Fidji aient joué face aux Maoris.



Dans l’équipe au palmier, on trouve une autre légende : Apakuki Tuitavua. Celui-ci a débuté sa carrière internationale en 1938 face aux Maoris. En 1939, le troisième-ligne aile participe à la tournée en Nouvelle-Zélande pendant laquelle les Fidji restent invaincus avec sept succès et un nul (aucun test n’est organisé). La Seconde Guerre mondiale l’arrête quelques années mais en 1947, le Géant Jovial, comme on le surnomme, reprend du service et affronte les Tonga en tant que vice-capitaine de sa sélection. Quatorze ans après sa première cape, Apakuki Tuitavua est le capitaine historique des Fidjiens pour les deux tests en Australie.

L'équipe des Fidji en 1948 : Apakuki Tuitavua est en haut, 2e à partir de la droite (auteur inconnu, source : Wikipedia, domaine public)

Le premier test se joue le 26 juillet au Sydney Cricket Ground sous un ciel pluvieux et venteux. Le ballon glissant et le sol boueux ne favorisent pas le jeu flamboyant des Fidjiens qui s’inclinent 9-15 malgré un essai au bout de quinze secondes. Seulement 13 000 personnes ont assisté à cette rencontre et cette assistance décevante oblige les dirigeants australiens à organiser un second test afin de remplir les caisses. Entretemps, les visiteurs gagnent deux nouvelles rencontres, face à Central Western et Newcastle.

Le 9 août 1952, plus de 42 000 personnes assistent au second test, toujours au Sydney Cricket Ground, un nouveau record local. Emmenés par leur capitaine John Solomon, les Wallabies frappent le premier grâce à un essai de l’ailier Eddie Stapleton mais les Fidjiens répliquent grâce à une pénalité puis un essai de leur pilier Semi Ralagi. Deux pénalités sont ensuite marquées de chaque côté et les visiteurs mènent 9-6 à la mi-temps.

John Solomon, capitaine des Wallabies (ici en 1953, après une victoire face aux Springboks). Source : Wikipedia. Auteur inconnu, domaine public.

Au retour des vestiaires, les Wallabies recollent au score grâce à un essai de Nick Shehadie, futur maire de Sydney. Six minutes plus tard, Taniela Ranavue passe un drop de quarante mètres et redonne l’avantage aux siens (12-9). Les Australiens répondent par un nouvel essai de Stapleton sans pouvoir le transformer (12-12). En toute fin de partie, les Fidjiens reprennent l’avantage grâce à un essai de Wame Salabogi, transformé par Suliasi Vatabua (17-12). Les dernières minutes sont tendues.

Dans un ultime sursaut, les locaux marquent un essai en coin par Col Windon. Dans une position difficile, Eddie Stapleton tente la transformation pour obtenir un match nul…et rate sa cible. Les Fidji triomphent 17-15. Les Australiens ont marqué plus d’essais (quatre contre deux, à l’époque un essai vaut trois points) mais la maladresse de leurs botteurs leur a coûté cher… Au coup de sifflet final, les Fidjiens sautent de joie et s’embrassent pour célébrer ce succès historique qui marque leur entrée fracassante dans le rugby mondial. L’exploit est colossal : un mois plus tard, douze des Wallabies présents ce jour-là sur le pré iront battre les All Blacks à Christchurch.

Lors de cette tournée, les Fidjiens ont fait forte impression : ils ont marqué cinquante-cinq essais en dix rencontres et pratiqué un rugby séduisant. De plus, les hôtes australiens ont apprécié ces visiteurs qui, pour des raisons religieuses, ne consomment pas d’alcool et insistent pour aider à laver et ranger leurs chambres d’hôtels. Deux ans plus tard, le 26 juin 1954, au même endroit, les Fidjiens gagneront de nouveau un test face à l’Australie, 18-16. Apakuki Tuitavua est encore capitaine ce jour-là. Il deviendra sélectionneur des Fidji de 1955 à 1961 et s’investira beaucoup pour le rugby de son pays.

Il s’agit de la dernière victoire fidjienne face aux Kiwis (les deux équipes se sépareront sur un nul en 1961, 3-3). Les Fidji devront attendre longtemps avant d’obtenir un succès aussi prestigieux : durant la Coupe du Monde 2007, après un match fou, ils battent le Pays de Galles, 38-34, à Nantes et atteignent les quarts de finale de la compétition.