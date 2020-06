Le jour où... Christian ''Le mou'' Califano a failli jouer à l'aile avec le Stade Toulousain

L'ancien pilier Christian Califano revient sur la fois où il a failli jouer à l'aile avec le Stade Toulousain face au Racing

Cette semaine, l'ancien pilier du XV de France et du Stade Toulousain Christian Califano s'est longuement confié au Midi Olympique. L'occasion d'évoquer le passé et de dévoiler quelques histoires. Outre la fois où il a envoyé une des voitures du partenaires dans un lac après avoir fait des dérapages la veille d'une finale face à Clermont. Il raconte qu'il est passé tout proche de jouer à l'aile avec le Stade Toulousain. Bien avant le Néo-Zélandais Dane Coles, Califano aimait bien traîner en bord de touche sur certaines combinaisons. "Je le dis avec beaucoup d'humilité mais j'avais la chance de ne pas être mauvais dans le jeu. J'aimais ça". En 1996, avant une rencontre face au Racing, Christophe Deylaud après proposé à Guy Novès de mettre le pilier à l'aile.

Stupéfaction dans les yeux du coach. Moi, j'étais surexcité. Je badais tellement Lomu que les mecs dans le vestiaire me surnommaient "Le mou". Je peux vous assurer que ça ne s'est joué à rien. Guy a vraiment hésité. Finalement, il a dit à Christophe Deylaud : "Si on fait ça, le gros on va le perdre". Avec le recul, je crois franchement qu'il avait raison. Même si j'ai toujours rêvé de jouer derrière...