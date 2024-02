Le 6 Nations, une compétition sans égal : Pourquoi Nigel Owens estime que c'est ''le plus grand tournoi'' du monde ?

L'ancien arbitre international gallois Nigel Owens classe le Six Nations comme le ''plus grand tournoi de rugby'' en dehors de la Coupe du monde.

Le 6 Nations fait une fois de plus relâche avant les deux dernières journées qui s'annonce passionnantes. L'Irlande domine les débats et se dirige vers un nouveau Grand Chelem tandis que le XV de France doit relever la tête après des prestations loin des attentes. Ce suspense, c'est tout ce qui fait le sel de ce tournoi unique en son genre dans le monde du rugby.

Pour l'ancien arbitre international gallois Nigel Owens, le 6 Nations possède quelque chose d'unique par rapport aux autres compétitions internationales. À travers sa chronique pour le média gallois Wales Online, Owens a placé le Tournoi des Six Nations sur un piédestal presque sacré, le qualifiant de « plus grand tournoi de rugby » après la Coupe du Monde. RUGBY. ‘‘Nullissimes’’, ‘‘méconnaissables’’, etc. La Presse incendie le XV de France et applaudit l’ItalieSelon Owens, le Tournoi des Six Nations se distingue par sa richesse historique et la passion de ses supporters. « J'ai arbitré des matchs à tous les niveaux, à la Coupe du Monde, au Rugby Championship, certains matchs cruciaux et décisifs pour le titre. Mais pour moi, rien n'est aussi spécial que les Six Nations », confie-t-il avec une ferveur contagieuse. Un avis qui souligne l'importance de ce tournoi dans le cœur des passionnés de rugby.

Ce n'est pas seulement l'histoire ou la compétition elle-même qui élève le 6 Nations au-dessus des autres tournois, mais aussi les rivalités intenses qui s'y jouent. Des affrontements comme Angleterre vs Pays de Galles, qui ne se jouent qu'une fois par an, sont des événements majeurs qui captivent des millions de spectateurs à travers le globe. Ces rencontres sont plus qu'un simple match : elles sont des célébrations de la culture et de l'esprit du rugby. RUGBY. 6 Nations. ‘‘Une défaite, c'est une crise’’, le XV de France au bord de la dégringoladePour un arbitre, officier lors du 6 Nations est un honneur, une marque de réussite dans le monde de l'arbitrage international. Owens lui-même admet que rien n'est comparable à l'expérience de faire partie de ce tournoi. « En tant qu'arbitre, vous voulez toujours être impliqué dans le 6 Nations. C'est le tournoi qui vous donne vraiment l'impression d'avoir réussi en tant qu'arbitre international », affirme-t-il.

L'atmosphère unique du 6 Nations est incomparable, même face aux grands matchs du Rugby Championship. Owens d'évoquer la différence d'ambiance entre un match à domicile pour l'Afrique du Sud contre la Nouvelle-Zélande, où la foule est majoritairement unilatérale, contrairement à l'expérience plurinationale du Tournoi.

Ce week-end, des milliers de supporters gallois ont ainsi envahi Dublin, que ce soit pour assister au match de la 3e journée entre l'Irlande et le Pays de Galle au stade ou pour remplir les pubs et partager ensemble cette passion pour l'ovalie. Des scènes que l'on retrouve dans toutes les villes qui accueillent les rencontres et illustrent la beauté du rugby et du Tournoi : une communion de nations, unissant les cœurs au-delà des rivalités, dans un esprit de fraternité et de respect mutuel.