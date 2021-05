L’actionnaire du Biarritz Olympique intéressé par le rachat d’un grand club de foot ?

Le club des Girondins de Bordeaux cherche un nouvel actionnaire majoritaire. Dans cette course au rachat, les actionnaires du BO semblent intéressés.

Le jeudi 22 avril, un communiqué du club de football des Girondins de Bordeaux annonçait une terrible nouvelle. L’actionnaire majoritaire, King Street, décide de se retirer du club après y avoir investi 46 millions d’euros depuis son rachat. Ceci ajouté aux difficultés financières du club dues en partie à la situation sanitaire actuelle, le club se voit actuellement placé sous la protection du Tribunal du Commerce de Bordeaux et cherche un actionnaire au plus vite. Dans ce cadre-là, les acteurs locaux essayent de jouer un rôle de médiateur face à cet éventuel rachat. C’est ainsi que Pierre Hurmic a reçu un l’appel de Jean-Baptiste Aldigé, président du Biarritz Olympique. Pro D2. La délocalisation du Biarritz Olympique prend encore du plomb dans l'aileCe dernier a contacté la collectivité suite à l'intérêt de Gavekal, actionnaire majoritaire du BO, dans le rachat du club de foot. Cet intérêt, révélé par Sud Ouest, semble être lié à l’aspect “emblématique” du club dans la région selon le président du club basque. Pierre Hurmic confirme à France Bleu Pays-Basque que le fonds présidé par Louis-Vincent Gave fait bien partie des “contacts qui ont pu être sollicités ces derniers temps”. Le fait est que ce dernier n’est pas décisionnaire sur le dossier. Il l’explique : “je les renvoie vers [...] la banque Rothschild qui a été mandatée par King Street pour être l'interlocuteur de tous les repreneurs potentiels. Nous les politiques, nous sommes là pour poser un certain nombre de conditions”. Le fonds Gavekal a indiqué être seulement au stade de l’étude du projet sans donner plus d’informations, bon nombre d’autres repreneurs étant intéressés par le projet.