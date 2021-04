Pro D2. La délocalisation du Biarritz Olympique prend encore du plomb dans l'aile

Alors que Jean-Baptiste Aldigé semble enclin à délocaliser le BO, l'association du rugby amateur, consultée, a fait valoir son droit de véto. Ambiance.

Biarritz, Acte I, scène 8. Cela fait désormais des semaines que l'on vous relaie les remous qui se trament du côté de Biarritz, sur fond de désaccord financier entre le BO et la mairie pour un projet d'aménagement d'Aguiléra. Et à l'heure d'écrire ces lignes, rien ne semble prêt de changer. Bien embêté si le club rouge et blanc ne pouvait plus bénéficier de son écrin historique dans les prochains mois, le président Jean-Baptiste Aldigé, en bon homme d'affaires qu'il est, tente de trouver des solutions. "Quand une maire de ville dit qu’elle n’aidera pas cette société : on a deux choix. Soit cette société est liquidée, soit elle s’en va en essayant de trouver des territoires plus propices pour lui permettre de continuer cette activité", déclarait-il le mois dernier. Plus de doute, l'homme de 36 ans a choisi la seconde option, étant donné que "ça dépasse le cadre des couleurs ou des résultats sportifs". Lille et son magnifique stade Pierre-Mauroy, Monaco et son climat proche de celui du Pays Basque ? Pour l'instant, les options à l'étude que nous vous révélions il y a trois semaines n'ont toujours pas connu de franche avancée, même si la structure lilloise aurait la cote.

Oui, mais voilà, nouveau problème et non des moindres : l'association du rugby amateur de Biarritz, qui détient le numéro d'affiliation du club auprès de la FFR, s'y oppose fermement. Après avoir été sondé par Aldigé sur ce projet de migration vers le Nord, le président Sébastien Beauville s'est en effet insurgé de la proposition, comme tout le bureau de l'association (6 membres) après consultation, d'après Sud-Ouest. En d'autres termes, cela signifie que son l'aval du secteur amateur, la structure du Biarritz Olympique en tant que telle ne peut pas se délocaliser... Démuni face à ce nouveau refus, le président du secteur professionnel a donc décidé de faire pression comme il le peut et de « stopper les flux financiers » tout en « menaçant d’expulser » l’association support de ses locaux, situés dans la tribune Blanco d’Aguilera, toujours selon Sud-Ouest. À l'instant T, on ne sait toujours pas comment se soldera cette affaire, même si Sébastien Dauville affirme de son côté que "le Biarritz Olympique restera à Biarritz". Toujours est-il que le bras de fer est lancé !