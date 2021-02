La victoire au bout des pieds, Simmonds se fait charger sans bouger

Exeter manque de remporter son match à la dernière seconde après que son buteur se soit fait charger.

En Premiership, Exeter recevait les Northampton Saints dans un match de combattants. Après un premier essai des avants de Northampton, les Chiefs répondent avec un geste de plus en plus utilisé dans le rugby : jouer une pénalité rapidement à 5 mètres de la ligne. Castres ne contredira pas. Derrière, c'est encore du combat d'avant sur la ligne et dans la boue, un vrai match anglais. Mais Exeter continue d'enchaîner les fautes et les Saints en profitent : 13 à 10 à 6 minutes de la fin. Mais à la 78e, Exeter inscrit un essai en coin par leur seconde ligne Sam Skinner.

Il faut que Joe Simmonds transforme en coin et c'est la victoire d'un tout petit point pour les seconds du championnat. C'est le moment de confusion la plus totale du week-end. Simmonds se prépare à buter, gigote comme la plupart des buteurs, mais se fait charger avant même qu'il ne puisse toucher le ballon du pied. Un joueur des Saints tape le ballon en touche et l'arbitre siffle la fin du match. Le banc d'Exeter rumine et la raison donnée est le mouvement d'épaule qui donne une information de prise d'élan.

Seulement, la règle ne dit pas que les épaules sont un observable dans la prise d'élan. La règle stipule que les pieds sont ceux qui définissent la prise d'élan. On ne voit pas si Simmonds bouge les pieds avec les angles de caméras, mais la pénalité n'a pas été tentée. Si la charge des joueurs avait été illégale, Simmonds aurait tenté de nouveau sa transformation sans pression puisque sans charge des adversaires. Rien de tout ça et Exeter s'incline d'un tout petit point.