La tuile pour Provence Rugby, combien de temps George North sera-t-il hors jeu après sa grave blessure ?

Mauvaise nouvelle pour le club axois. Sorti en cours de match contre l'Italie dans le 6 Nations, George North a été victime d'une rupture du tendon d'Achille lors de son dernier match international. Ce revers pourrait bien chambouler les plans du club comme du joueur. Pour rappel, l'international gallois a signé pour deux ans avec Provence Rugby. Son arrivée dans le club de Pro D2 va donc être repoussée de plusieurs mois. Quand North peut-il espérer être à nouveau sur pied ?

Suite à son opération, George North entame un long processus de rééducation qui passera par de la rééducation et de la physiothérapie. Les premières étapes se concentrent sur la restauration de la mobilité, avant d'introduire progressivement des exercices de renforcement. La physiothérapie, quant à elle, vise à accélérer la guérison. Les massages et la thérapie par ultrasons seront notamment utilisés. Cette approche globale favorise une récupération fonctionnelle optimale, essentielle pour un sportif de haut niveau comme North.

La convalescence suite à une telle blessure est longue et semée d'embûches. La durée varie selon les individus, mais les spécialistes estiment généralement le temps de récupération à environ 6 à 9 mois. Pour un athlète, respecter ces délais est crucial pour garantir un retour en force sans risque de récidive. Il n'est donc pas impossible que North ne rejoue pas avant la fin de l'année 2024, voire avant le début de l'année 2025.

Not everyone gets the fairy tale ending. A ruptured achilles wasn’t the way I wanted to bow out of International rugby. Still I have loved every second. Can’t thank everyone enough for the support and kind messages. On the recovery train now 🚂 pic.twitter.com/os09fhSA5v