La Rochelle. Le verdict est tombé pour l'ailier français Arthur Retière !

Après sa sortie sur civière face à Glasgow, nous connaissons désormais la nature de la blessure de l'international français, Arthur Retière.

Nous avons tous été très inquiet pour le jeune ailier de 24 ans, lorsque nous avons vu ces images terribles. Une sortie sur civière qui ne présageait rien de bon pour l'international tricolore, souffrant au moment de son évacuation. Si pendant un instant, France Télévision annonçait une fracture de la cheville, il semblerait que l'endroit de la blessure soit ailleurs. C'est en tout cas ce que confiait son manager, Ronan O'Gara, au journal Sud-Ouest. Selon l'Irlandais, Retière souffrirait d'une fissure du péroné à la jambe droite. Une blessure jugée "moins grave" par son coach, qui craignait une fracture de la cheville.

Ce dernier devrait tout de même être éloigné des terrains pendant plusieurs mois, mais, si tout se passe bien, pourrait rejouer avant la fin de la saison. Souhaitons donc un prompt rétablissement à Arthur Retière, et espérons pour lui qu'il refoulera les pelouses le plus rapidement possible !