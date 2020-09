La presse étrangère a-t-elle peur des clubs français en Champions Cup ?

Deux clubs français sont encore en course pour la Champions Cup, mais qu'en pense la presse étrangère ?

The Guardian a fait un état des lieux avant les quarts de finales de Champions Cup. Pour le journal britannique, Toulouse avec "son jeu de contre-attaque scintillant et ses riches traditions" sont de nouveaux sur le devant de la scène : "ils n'étaient pas assez bons l'an dernier pour faire dérailler Leinster en demi-finale mais Antoine Dupont, Cheslin Kolbe et Romain Ntamack sont des joueurs de classes et ont depuis grandi dans la confiance". Toujours dans Guardian, les autres équipes devraient se méfier du Racing 92 et plus particulièrement de son ouvreur Finn Russell : "ils correspondent justement à une équipe qui a goûté à une amère déception et qui en est ressortie plus forte avec cette expérience, leur défaite 15-12 contre le Leinster en finale 2018 est une autre source de motivation évidente". Mais malheureusement pour le Guardian, le Leinster s'est fait éliminer par les Saracens.

The Irish Times s'est penché sur "pourquoi les demi-finales de Champions Cup de ce week-end valent toujours la peine d'être regardées". Après une légère description des raisons du succès des autres sports comme le football ou le cricket, place au rugby : "croyez-moi, les demi-finales de la Coupe des Champions entre le Racing 92 et les Saracens et Exeter et Toulouse pourraient offrir la meilleure journée de rugby de cette année civile tristement perturbée". Les Irlandais font un portrait des clubs en lices et qualifient le Racing 92 de "Paris Saint-Germain sous acide" : "Ils jouent un rugby divertissant dans leur cour intérieure d'un autre monde, La Défense, avec un demi-magicien écossais Finn Russell brandissant malicieusement le bâton".

L'Irish Times continue sa prose en qualifiant le Stade Toulousain de "mousquetaires fulgurants de France". Parler de Toulouse sans évoquer Cheslin Kolbe "dont le jeu de jambes rendrait même jaloux l'insaisissable Jason Robinson" n'est pas simple. Pour eux, "Luke Cowan-Dickie chargeant la tête la première contre quiconque" est le seul "assez fou pour se mettre en travers de son chemin" : "Le Kolbe électrique sera-t-il court-circuité par l'engagement physique de Jacques Vermeulen d'Exeter ?". A voir.