La bande dessinée ''Adieu Coach'' : une ode émouvante au rugby amateur

À tous les amateurs de rugby, préparez-vous à être embarqués dans une aventure émouvante et pleine d’humour avec Adieu Coach, la nouvelle bande dessinée des frères Guilloteau.

À Voissy, la mort de Marius, l’entraîneur emblématique de l’Union Rugby, laisse le club en péril. Sans argent, sans équipe masculine, et avec un projet immobilier menaçant leur terrain, Paulo, Le Doc, Biquette, Gino, et Charly – cinq vieux briscards – se lancent dans une mission presque impossible : sauver le club de leur enfance. Et si la solution venait de l’équipe féminine ?

Adieu Coach, scénarisé par Boris et Joachim Guilloteau, est un vibrant hommage au rugby amateur et à ses valeurs de camaraderie et d’entraide. Joachim, ancien joueur et entraîneur de rugby, apporte ses anecdotes et son expérience, tandis que Boris, talentueux dessinateur, donne vie à cette histoire avec humour et tendresse. Le résultat est un album de 96 pages qui célèbre l’esprit de clocher et les traditions des petits clubs de village.

Aujourd'hui, les mentalités ont changé. Le rugby féminin est en plein essor et les filles font désormais partie du paysage rugbystique international, avec de belles performances à la clef. - Joachim

Le récit est centré sur les Grognards, ces vieux copains prêts à tout pour empêcher la vente du terrain et la disparition du club si cher à leur coeur. Cependant, c’est l’équipe féminine de Voissy qui joue un rôle central dans ce sauvetage. Cette mise en avant des femmes dans un monde souvent perçu comme macho montre une évolution des mentalités et souligne l’importance croissante du rugby féminin, un thème cher aux frères Guilloteau.

L’histoire, dans la veine des meilleurs buddy movies, est une véritable déclaration d’amour au rugby de village. Les personnages, bien que stéréotypés, sont profondément attachants et représentent les valeurs de fraternité et de solidarité propres au sport amateur. La BD est également une réflexion sur l’évolution du rugby et l’importance des bénévoles qui font vivre ces clubs.

Pour Boris, ce projet a été une façon de renouer avec ses racines rugbystiques sous l’influence de son frère. Quant à Joachim, il voit dans cette collaboration une fierté et un moyen de partager ses histoires de 40 ans de rugby avec le monde. Ensemble, ils forment un duo complémentaire, alliant savoir-faire et passion, et livrent une œuvre authentique et touchante.

Les valeurs du rugby, mises en exergue dans Adieu Coach, résonnent encore fortement aujourd’hui. Selon Joachim, ces valeurs d’entraide et de fair-play perdurent grâce aux bénévoles et à l’esprit village qui peuvent exister même au cœur des villes. Boris ajoute que les conflits et la friction rendent les histoires encore plus captivantes, soulignant que le fair-play seul ne suffit pas.

Les valeurs de camaraderie sont là ! Mais pour que les histoires soient intéressantes, le fair-play seul ne suffit pas ! Il faut aussi des conflits, de la friction... des coups bas. - Boris

Enfin, cette bande dessinée n’est pas seulement une histoire de rugby, mais une célébration de la vie, des copains, et des bonnes tranches de rigolade. Une histoire pleine de rebondissements et d’émotion qui pourrait même, qui sait, inspirer un film ! En attendant, Adieu Coach est disponible depuis le 15 mai 2024. Ne manquez pas cette pépite, virile mais correcte, où les femmes tiennent une place capitale !