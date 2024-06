Kremer in, Mallia out : l’Argentine avec 11 ''Français'' pour préparer le XV de France

L’Argentine, qui recevra le XV de France 2 fois cet été, a dévoilé son groupe pour affronter les Bleus. Une belle liste.

Si nous, Français, cherchons en ce moment même a imaginer quels sont les joueurs qui s’envoleront pour l’Argentine début juillet, les Pumas, eux, sont fixés.

XV DE FRANCE. Les retours de Serin et Carbonel, les nouveautés de Jauneau et Jurand : les 32 Bleus en stage

Pour affronter les Bleus les 6 et 13 juillet, le staff sud-américain a dévoilé une liste des 34 joueurs retenus pour préparer ces deux rencontres.

Et comme souvent avec l’Argentine, on retrouve de nombreux joueurs très bien connus des championnats de France. Cette fois, ils sont au nombre de 11 à évoluer dans l’Hexagone, des Clermontois Kremer et Delguy à la mobylette bayonnaise Mateo Carreras, en passant par le Vannetais Bautista Pedemonte, auteur d’une énorme saison en ProD2.

TOP 14. 5 choses à savoir sur Mateo Carreras, la nouvelle bombe made in Argentina de l’Aviron BayonnaisL’ancien bordelais Santiago Cordero, blessé au genou depuis son départ de l’UBB l’an dernier, y est aussi ! En revanche, le Toulousain Juan Cruz Mallia, encore en course pour décrocher le Top 14 et très utilisé cette saison, sera laissé au repos.

A l’inverse de son coéquipiers Santiago Chocobares, qui devra lui vite regagner l’Argentine a l’issue de sa saison en club pour préparer la tournée, qu’elle qu’en soit l’issue.

Au rayon des absences, citons le Toulonnais Facundo Isa, le Clermontois Tomas Lavanini ou encore Guido Petti, le deuxième ligne de l’UBB, tous habitués à la sélection. Une sélection qui aura d’ailleurs fort belle allure tout de même, avec pour compléter les noms déjà évoqués, ceux du maître à jouer Santiago Carreras, du dynamique pilier de Trévise Tomas Gallo ou encore de Pablo Matera.

¡Plantel confirmado para la Ventana de Julio! 🏉



⏩ Los Pumas vs Francia

📆 6 de julio en Mendoza y 13 de julio en Vélez



⏩ Uruguay vs Los Pumas

📆 20 de julio en Campus de Maldonado (Uruguay)



¡No falta nada para volvernos a encontrar! 🙌#SomosLosPumas pic.twitter.com/NKFhNVPDIt — Los Pumas (@lospumas) June 19, 2024

Pour rappel, l’équipe de France reste sur 4 victoires consécutives face aux Pumas, mais ne plus s’est plus déplacée sur le sol argentin depuis 2016.