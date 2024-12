Joachim Troubal en route pour les USA : ''La NFL est le plus grand championnat du monde, tous sports confondus''

Malgré des qualités athlétiques exceptionnelles, intégrer la NFL sera évidemment difficile pour Trouabal. Mais l’ancien septiste aime les défis, et si Rees-Zammit a réussi à signer pour une franchise, alors…

Après un premier stage de détection en Angleterre en octobre (les 'international combine), l’international français à 7 Joachim Trouabal a tapé dans l’œil des recruteurs de la NFL jusqu’à être intégré à l’IPP Program. Avec 13 autres athlètes dont le Français Maceo Beard ou les quinzistes éphémères Jeneiro Wakeham (ex-Stade Français et Nice) ou Aaron Sexton (Ulster), il décollera donc en janvier pour les Etats-Unis afin de pourquoi pas intégrer la prestigieuse première division de foot US, à l’issue d’un programme costaud. Joachim, c’est à toi…

Joachim, on vient d’apprendre que tu étais retenu pour l’IPP Program aux États-Unis. Est-ce que tu peux rappeler au grand public en quoi cela consiste ?

Je vais partir en Floride à partir du mois de janvier pour 10 semaines de préparation intensive au football américain. C’est un programme qui vise à former très rapidement les sportifs de haut niveau venus d’un autre sport et de la planète entière, pour voir s’ils pourraient être aptes à prétendre à rejoindre une équipe de NFL au moment des tests officiels, qui auront lieu normalement fin mars.

Comment est-ce que tu t’es retrouvé embarqué là-dedans ? Tu n’étais pas intéressé par le passage au XV ?

Des clubs de XV en France se sont intéressés à mon profil, si. Mais l’opportunité du foot US est arrivée très vite à moi grâce à mon agent, et dans ma tête, mon choix était tout de suite fait. J’aurais pu attendre un peu et faire tourner davantage mon CV pour espérer quelque chose d’autre, mais pour moi, cette opportunité ne se refusait pas, même si c’est un saut dans l’inconnu.

En attendant de partir, quel est ton quotidien ?

Je suis venu sur Toulouse pour travailler spécifiquement et m’entraîner. Les taches inhérentes au foot US, comme celle du poste de receveur que je devrais occuper, sont très différentes de celles du rugby. Il y a beaucoup moins de foncier et de séances de physique interminables. Là, on rentre dans le vif du sujet direct, on travaille notamment beaucoup l’explosivité et les courses spécifiques, ainsi que l’assimilation des schémas de jeu, etc. Il y a beaucoup de choses à apprendre.

Avec tout ça, tu penses que tu vas encore aller plus vite, toi qui atteignais déjà régulièrement les 37km/h avec France 7 ?

J’en suis sûr, même (rires). Car je sens que je progresse au jour le jour physiquement aussi, et sur les exercices spécifiques du football américain. Après 3 mois de préparation aux USA, j’ai hâte de voir ce que ça peut donner.

Tu penses pouvoir battre le temps de Louis Rees-Zammit (4,44 secondes) au célèbre 40 yards (36,5 m) ?

Au final, Louis Rees-Zammit n’a pas mis la barre si haut (rires). Sur le 40 yards, qui plait tant aux Américains, je pense qu’il y a moyen d’aller quelque chose.

Selon toi, est-ce que la médiatisation de l’aventure tentée par Rees-Zammit a permis de briser un plafond de verre ?

C’est sûr que lui que comme Christian Wade (qui avait tenté l’aventure en 2018, NDLR) sont des pionniers. Ils ont tenté quelque chose et montré qu’il c’était possible pour un joueur de rugby d’exister au football américain. Après ce ne sont que les débuts, mais ça a donné l’idée à beaucoup de profils athlétiques comme moi, je pense, de tenter cette aventure qui s’annonce exceptionnelle.

As-tu une équipe favorite dans un coin de la tête ?

Toutes les équipes me plaisent et je suis ouvert à tout (sourire). J’apprends à aimer ce sport de jour en jour. Je n’ai pas cette culture ancrée en moi, puisque issu de la région parisienne où on ne vit que pour le foot, et pratiquant le rugby depuis petit. Mais je suis de plus en plus passionné à l’idée d’en apprendre sur ce sport, justement. Je suis les équipes au quotidien, je regarde des vidéos de jeu et surtout, j'apprécie la ferveur exceptionnelle qu’il y a autour de ce sport aux USA. La NFL, c’est pour moi le plus grand championnat du monde tous sports confondus, même devant la Champions League !