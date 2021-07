JO. World Rugby dévoile le ballon ''le plus avancé techniquement'' : mais en quoi ?

À 11 jours des Jeux olympiques, World Rugby a dévoilé un ballon plus avancé techniquement que ses prédécesseurs.

Les Jeux olympiques de Tokyo débuteront dans exactement 11 jours, le 26 juillet 2021. Le rugby à 7 fera sa deuxième apparition dans la plus belle compétition du monde et pour l'occasion, World Rugby en association avec Gilbert, vient de dévoiler un tout nouveau ballon de rugby. S'il paraît commun, ce ballon est considéré comme "le plus avancé techniquement". Mais en quoi ?

Son nom, le Quantum Sevens. C'est un ballon spécialement conçu pour le Sevens avec des caractéristiques tournées vers cette pratique. On découvre notamment un grip plus performant, avec de picots plus proéminents et plus précis. Cela permet évidemment de mieux maîtriser le ballon, surtout dans un climat japonais à la chaleur étouffante en juillet. Le but est d'améliorer l'exécution des offloads selon World Rugby, donc augmenter le spectacle durant les Jeux olympiques. On peut également apercevoir une forme moins ovale que ses prédécesseurs, avec des coutures sûrement plus prononcées pour la bonne tenue du ballon. Autant d'avancées simples, mais techniques, qui permettront un plus grand spectacle durant les deux tournois masculins et féminins. Si vous voulez le tester, ce ballon est disponible à la vente.

Crédit image : World Rugby.