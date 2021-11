Irlande. Dernier tour de terrain pour la légende irlandaise Rob Kearney

C'est une légende du rugby mondial qui s'apprête à tirer sa révérence ce week-end. Rob Kearney, 95 sélections avec l'Irlande et 3 sous le maillot des Lions Britanniques (2009-2013), effectuera son dernier tour de terrain lors de la rencontre entre les Barbarians et les Samoa, samedi à Twickenham (15h30). Il a lui-même annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux : ''Cela a toujours été un rêve de jouer pour les Barbarians. Quelle équipe historique pour jouer votre dernier match de rugby, reconnaissant de l'opportunité.''

