VIDÉO. Super Rugby. La nouvelle vie de Rob Kearney en Australie à 34 ans

Rob Kearney a disputé sa première rencontre en Australie avec la Western Force. Une première réussie pour l'un des doyens du rugby irlandais.

L'année dernière, le 29 septembre plus précisément, Rob Kearney étonnait son monde en rejoignant l'Australie et la Western Force. Déjà, car il est plutôt rare d'observer un Irlandais fouler les pelouses du Super Rugby. Plus globalement, nous n'avons pas l'habitude de voir des joueurs du Vieux Continent s'expatrier dans l'Hémisphère sud. Mais surtout, car on le pensait retraité. Alors cette annonce a suscité la curiosité. À 34 ans, la réputation de Rob Kearney n'est plus à faire. 95 sélections avec le XV du Trèfle, et un palmarès long comme le bras. L'arrière a notamment glané quatre Tournois des 6 Nations (2009-2014-2015-2018), et le même nombre de Coupe d'Europe avec son ancien club du Leinster (2009-2011-2012-2018). C'est au lendemain de la défaite du club irlandais en quart de finale face aux Saracens qu'il annonce sa retraite. L'Irlande du rugby perd alors un de ses monstres sacrés et surtout l'un des plus titrés. Mais à l'image de ce qu'il est sur un terrain, Rob Kearney insaisissable, nous a pris à revers d'un cadrage débordement d'école en annonçant quelques jours plus tard sa signature à la Wester Force afin de participer au Super Rugby australien. ''Je suis ravi de rejoindre la Western Force et de jouer pour un club aussi ambitieux. Je suis impatient de déménager en Australie et de rencontrer les fans de la Western Force qui comptent un fort contingent irlandais'', déclarait-il alors au sein d'un communiqué.

CONFIRMED 🇮🇪 ➡️ 🇦🇺



Ireland's most decorated player, @KearneyRob, has joined the Force! 🙌



Read more about the four-time Six Nations champion here ▶️ https://t.co/0Z1AxlBQcj#ForceForever pic.twitter.com/3k5KsALvFP — Western Force (@westernforce) September 29, 2020

Aussi incroyable que cela puisse paraître, le numéro 15 s'accorde donc un dernier tour de piste. Après quinze saisons passées du côté du Leinster, Kearney s'envole donc pour l'Australie en décembre dernier afin de se familiariser avec sa nouvelle équipe. Placé en quarantaine lors de son arrivée, il passe quinze jours isolés dans une chambre d'hôtel. Dans des propos relayés par LeFigaro, il raconte alors son arrivée et sa préparation physique qui l'a contraint à s'adapter : ''Je pense que j'ai perdu un kilo ou deux durant la quarantaine. Je vais donc demander aux gars de reprendre du poids. Quand vous êtes obligé de vous adapter, vous pouvez créer des sessions assez rapidement et c'est surprenant la quantité de travail que vous pouvez effectuer dans une petite pièce''. Kearney veut alors mettre à profit son expérience du haut niveau, afin de permettre à la franchise de passer un cap.

Une première réussie

Et ce fut plutôt une franche réussite. Vendredi dernier, devant 10 000 spectateurs, la Western Force accueillait pour le compte de la première journée du Super Rugby australien, les Brumbies tenants du titre. Malgré la défaite (11-27), Rob Kearney a prouvé qu'il avait de beaux restes, se montrant sûr sous les ballons hauts, un secteur au sein duquel il excelle. Il a également fait parler ses qualités d'appuis même s'il n'a pas forcément réussi à franchir le rideau adverse ainsi que son bon jeu au pied. Son ''banana-kick'' en seconde période est d'ailleurs de toute beauté. Une bonne performance qui n'atténue pas la déception de la défaite. En grand compétiteur qu'il est l'irlandais via son compte Instagram faisait part de sa déception, tout en restant positif : ''Ravi d'avoir fait mes débuts en Super Rugby Australien. Pas le résultat que nous voulions, mais je suis sûr que nous avons de beaux jours devant nous''.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rob Kearney (@robkearney)

Il sera désormais intéressant de scruter la suite du championnat australien et les performances de Rob Kearney. Lors de la prochaine journée, la Western Force sera au repos. Les partenaires de Rob Kearney se déplaceront le 5 mars prochain, sur la pelouse des Waratahs.