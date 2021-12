INSOLITE. Une équipe professionnelle diffuse une série documentaire sur sa saison 2021

La Major League Rugby a annoncé cette semaine que l’une de ses équipes serait le sujet d’une série documentaire sur sa saison 2021.

“Vous aimez le Football Américain ? Vous allez adorer le rugby.” C’est ainsi que l’équipe américaine des Austin Gilgronis veut promouvoir un investissement inédit : une série documentaire nommée Inside The Scrum. Cette dernière sera composée de six épisodes. Le premier est notamment diffusé ce soir sur FOX Sports 2, célèbre chaîne de sport américaine. Une aubaine puisque le canal, bien que payant, est disponible dans “40 millions de foyers” selon un communiqué de la MLR. Dans ce même document, le Manager Général du club Mike Sheehan a donné ses impressions au sujet de ce projet. Il dit :

L'idée d'une série a été évoquée lors d'une réunion avant le début de la saison 2021. J'y suis retourné, j'y ai réfléchi et je me suis dit que notre propriétaire, Adam Gilchrist, adorerait cette idée. J'y ai réfléchi un peu plus et j'ai parlé à quelques amis pour voir s'ils connaissaient quelqu'un qui pourrait faire ce genre de chose. La FOX va jouer un rôle plus important dans le rugby, et ils cherchent une programmation pour amener le début de la nouvelle saison de MLR. Je ne sais pas combien de sièges en tribune nous allons vendre grâce à cela, parce que ce n'est pas seulement Austin qui est touché. C'est à travers la MLR et à travers les États-Unis que ça se passe.”

Le souffle de la colère, le documentaire sur la première star du rugby, Jonah Lomu [VIDÉO]Dans le passé, certaines équipes avaient déjà réalisé une communication pareille. Les Sud-Africains avaient diffusé la série Chasing The Sun après leur succès au mondial. Les All Blacks avaient eu une saison de l'émission All or Nothing, créée par Amazon Prime, consacrée à eux. Une recette qui semble marcher pour certains. Par exemple, la Formule 1 a vu sa popularité augmenter grâce à la diffusion d'une série documentaire sur Netflix. Un moyen de communication devenu de plus en plus courant dans le monde du sport professionnel. En Europe, plusieurs équipes de football avec une forte visibilité en ont par exemple profité comme Tottenham, le Paris Saint-Germain ou la Juventus. Avec sa série de reportages Série XV, l'historique diffuseur du Top 14 Canal + avait semblé ouvrir la marche. Une révolution dans la communication qui arrive aux portes du Top 14 ?