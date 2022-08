INSOLITE. L'un des plus grands joueurs italiens de l'histoire n'aurait jamais été éligible pour elle

Martin Castrogiovanni, 119 sélections, n'aurait jamais dû jouer pour l'Italie, à en croire ses dernières révélations.

C'est une supposition qui fait suite aux révélations d'un certain Martin Castrogiovanni, pour le média Rugby Champagne. Comme relayé par Ruck.co, l'ancien pilier lâche une information comme un cheveu sur la soupe. "Le grand-père Castro était né en Argentine, son nom était José Maria. Le seul qui était Italien était mon arrière-grand-père, Angel, né en Sicile, à Franco Forte." En clair, cela peut vouloir dire que celui qui a cumulé 119 sélections pour la Squadra Azzura, disputé 4 coupes du monde et qui s'établit comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du pays, n'aurait jamais dû pouvoir porter le maillot des Transalpins.

Avouez que ça n'a rien de commode. Même si vous remarquerez que l'emploi du conditionnel est de rigueur, les règles d'éligibilité en Italie et à l'aube des années 2000 n'étant pas exactement les mêmes qu'actuellement. Reste qu'à l'heure d'écrire ces lignes et selon le règlement World Rugby, il est certain que Castro n'aurait jamais pu porter les couleurs de l'Italie aujourd'hui, un joueur devant justifier "un lien direct et crédible" avec le pays en question pour le représenter. En l'occurrence, être né, avoir un parent ou un grand-parent né dans celui-ci. Dans le cas échéant, le lien avec l'arrière-grand-père Angel était trop étroit.

