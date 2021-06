INSOLITE. Ce joueur du XV de France a bien failli représenter l'Angleterre... et l'Italie

Mis de côté par la FFR sous l’ère Laporte, Lionel Faure s’était vu proposer le XV de la Rose avant de jouer pour les Bleus sous Marc Lièvremont.

Entre 2005 et 2009, Lionel Faure jouait en Angleterre, chez les Sale Sharks. Il évoluait dans l’époque très frenchie de la ville du nord de l’Angleterre avec Chabal, Courrent, Bruno et Larrechea. Quelque temps après la Coupe du Monde 2007, le pilier gauche encore jamais sélectionné avec les Bleus reçoit une offre des plus insolites. En effet, c’est dans le podcast La Cravate créé par Yohan Zuckmeyer que l’ancien pilier se livre sur quelques anecdotes internationales dont l'intérêt à son égard du XV de la Rose.

Il explique plus précisément que malgré ses belles performances outre-Manche, l’équipe de France ne l’avait encore jamais appelé sous le maillot frappé du coq. La faute à un réservoir important qui privilégie les joueurs déjà en place. Selon lui, “il n’y avait même pas de sujets” sur sa non-sélection. Mais visiblement, son potentiel international intéressait d’autres personnes. C’est donc au moment de sa parenthèse anglaise que son entraîneur de l’époque, Philippe Saint-André, lui fait mention de l’appel de l’appel d’un des adjoints de Martin Johnson. Ce dernier a entraîné l’équipe d’Angleterre de juillet 2008 à novembre 2011 et aurait aimé que Lionel Faure devienne international anglais à l’issue de la troisième saison en territoire britannique. Une proposition qui a fait se poser quelques questions à l’ancien clermontois.

Ce scénario ne se déroule cependant jamais puisqu’il est appelé en 2008 avec l’équipe de France. Il raconte également qu’à l’époque, Jacques Brunel l’avait sollicité. Ce dernier entraînait l’équipe d’Italie et connaissait certaines ascendances italiennes chez le pilier. Ce dernier commente avec humour : “C’est pas possible. L’Angleterre un peu, l’Italie un peu, il manque plus que l’Argentine, car mon grand-père est argentin !”