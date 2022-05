HSBC Sevens Series. 9,45€ pour voir le gratin du rugby à 7 à Toulouse fin mai, vous y serez ?

Toulouse accueillera une étape des HSBC Sevens Series du 20 au 22 mai prochain au Stade Ernest-Wallon. Il y aura du spectacle sur et en dehors du terrain.



Qui remportera les Sevens Series en 2022 ? Il ne reste qu'une poignée d'étapes pour connaître le nom des nations titrées chez femmes et les hommes. À savoir trois sur le circuit masculin et une seule chez les féminines. Et au cas où vous l'auriez manqué, le prochain tournoi aura lieu en France du côté de Toulouse du 20 au 22 mai sur la pelouse d'Ernest-Wallon. C'est donc devant leurs supporters que les Tricolores vont essayer de briller et de décrocher un maximum de points au classement. C'est d'autant plus important pour les Bleues qu'elles occupent la deuxième place au général. Une place qu'elles voudront conserver pour engranger un maximum de confiance en vue de la Coupe du monde de la discipline. On pourra quoi qu'il en soit compter sur Anne-Cécile Ciofani et ses coéquipières pour offrir un très beau spectacle aux fans.



Des billets à partir de 9,45€

Côté masculin, c'est l'Afrique du Sud qui survole les Sevens Series avec quatre succès après cinq étapes. Les Boks avaient remporté les quatre premiers tournois avant de laisser les honneurs aux Fidji et à l'Argentine. La France, de son côté, a réalisé de belles prestations, notamment à Malaga, et pointe au 7e rang. À Toulouse, les Bleus, et notamment le local Nelson Epée, voudront à nouveau se hisser dans le dernier carré pour se rapprocher du podium. Les équipes de France auront besoin d'un maximum de soutien. Vous pouvez ainsi assister aux premiers matchs du tournoi dès le vendredi 17h à partir de 10 euros. Des offres family sont également disponibles à partir de 9,45 euros tandis que les plus gros fans de rugby à 7 trouveront leur bonheur avec les Pass 2 jours et 3 jours, respectivement disponibles dès 22 et 36 euros.

Un maillot et des places à gagner lors d'un rallye urbain ce samedi 7 mai à Toulouse

Si vous êtes joueur, sachez que des places sont à gagner, dont deux tickets VIP, ainsi qu'un maillot de France 7 dédicacé ou encore un ballon des HSBC Sevens Series. Et cela via un concours photo mais surtout lors d'un rallye urbain chronométré dans les rues de Toulouse prévu ce samedi 7 mai. Entre 10h et 18h, les supporters désireux de remporter l'un des lots mis en jeu devront se rendre dans six endroits de la ville (Place du Président Thomas Wilson, Basilique Saint Serin, Point de vue, Place Saint Pierre, Place du Capitole, Alsace Lorraine) et remplir l’un des défis digitaux proposés à l'aide de leur smartphone.

De nombreuses autres animations sont prévues durant le tournoi. Il sera possible de garder un souvenir sous forme de photo grâce à une borne, mais aussi de vidéos. En effet, les fans pourront s'essayer au métier de journaliste sportif en commentant une action de rugby à 7. De quoi, peut-être, faire naître une vocation chez certains supporters. Mais ce n'est pas tout puisqu'un concert du groupe Berywam aura lieu le samedi 21 mai après la deuxième journée. Les Toulousains, champions du monde beatbox, mettront le feu à Ernest-Wallon en utilisant seulement leurs cordes vocales !



