Hommage à Lucien Mias : Une légende du rugby français s'éteint

Le rugby français perd une de ses plus grandes figures, Lucien Mias, décédé à 93 ans. Capitaine inspirant, il a marqué l'histoire du sport.

Le rugby français vient de perdre l’une de ses plus grandes figures. Lucien Mias, surnommé le "Docteur Pack" pour sa science de la mêlée, nous a quittés à l'âge de 93 ans. Sa disparition plonge la communauté du rugby dans un profond deuil.

Leader naturel, seconde ligne, surnommé « Docteur Pack », l’immense Lucien Mias nous a quitté. Le rugby pleure un grand homme qui a marqué notre histoire. pic.twitter.com/bZRBswkviR — Florian Grill (@floriangrill) May 13, 2024

Capitaine emblématique de l'Équipe de France, Lucien a marqué les esprits par son leadership incontestable et son talent hors norme. Il a défendu avec passion et détermination les couleurs du XV de France de 1951 à 1959, participant à 29 rencontres internationales, et captivant les supporters par son jeu puissant et réfléchi.

Ces créations ont perduré le temps qu'elles devaient perdurer, parce que le rugby évolue. Certaines m'ont inspiré. Je pense notamment au « demi-tour contact ». C'était un moyen de ne pas passer par le sol et de ne pas se faire bloquer. La règle de l'époque disait que le joueur plaqué debout perdait la possession du ballon. Elle a amené des conséquences sur les comportements des joueurs dont celui, créatif, instauré par Lucien Mias. (Pierre Villepreux via L'Equipe)

L'année 1959 reste gravée dans les annales comme un sommet de sa carrière, durant laquelle il a mené la France à la victoire dans le Tournoi des Cinq Nations.

[#Hommage]

Le #CNOSF rend hommage à Lucien Mias, légende du rugby français qui a porté le maillot tricolore à 29 reprises, décédé ce lundi.

Capitaine de l'Equipe de France dans les années 1950, "Docteur Pack", l'emblématique deuxième-ligne, a remporté la Tournée du XV de France… pic.twitter.com/DYjb205OGI May 14, 2024

L'année précédente, il avait déjà écrit une page historique en contribuant à la première tournée victorieuse du XV de France en Afrique du Sud. Démontrant que les Français pouvaient rivaliser sur la scène internationale.

Mais Lucien Mias n'était pas seulement un joueur d'exception. Après avoir raccroché les crampons, il s'est dévoué à la formation des nouvelles générations, transmettant son expertise et sa passion en tant qu'entraîneur, dirigeant, et même commentateur. Sa générosité et son humilité en ont fait un homme respecté de tous ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer.

Le grand Lucien Mias a réalisé son dernier demi-tour contact. Nous avions une relation particulière avec ce grand homme installé à Mazamet. Il nous avait fait l'honneur d'une magnifique préface pour le tome 1 de la collection "2023 joueurs pour 2023". pic.twitter.com/JaMx7dSFaS — GUEULES DU RUGBY (@gueulesdu) May 13, 2024

La Fédération Française de Rugby, en présentant ses condoléances à la famille et aux proches de Lucien, souligne l'immense vide laissé par ce géant du sport. Lucien Mias n'était pas juste un joueur, mais un homme qui a su utiliser sa renommée pour influencer positivement le monde du rugby.

Il a régné dans un rugby d'après-guerre parfois très violent tout en restant un homme d'esprit. Il avait le sens de la répartie sans jamais être donneur de leçon. Quel homme admirable... (Olivier Magne via L'Equipe)

Le monde du rugby et du sport en général a rendu hommage à un homme qui était à la fois un pilier sur le terrain et dans la vie, un modèle de vertu et de persévérance pour toute une nation. Lucien Mias restera à jamais dans le cœur des passionnés du rugby comme une légende qui a su élever le jeu à un niveau supérieur.