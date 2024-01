Hastoy en forme internationale, Teddy Thomas, le réveil rochelais face à Sale a embrasé les supporters

Ce samedi, le Stade Rochelais se déplaçait sur la pelouse de Sale en Champions Cup. Les hommes de Ronan O'Gara ont fait le boulot face aux Anglais.

Ce samedi, le Stade Rochelais se déplaçait sur la pelouse de Sale en Champions Cup. Après deux défaites, les Maritimes ont remis les pendules à l'heure avec la manière face à Leicester la semaine dernière.

Si mes calculs sont corrects, il faut gagner cet après midi mais si possible sans bonus offensif pour s'éviter un 8eme en Afrique du Sud et un quart à Dublin 😬#SALvSR #FievreSR — Ben O'Pipe (@ClancyMyLove) January 21, 2024

Les Rochelais ont eu chaud d'entrée, mais le ballon touché par Botia est parti vers l'arrière.

C'est interdit de faire un en arrière maintenant ? #SALvSR January 21, 2024

Bon, on s'en sort bien ! Mais attention à la défense qui se fait trouer 2 fois sur les ailes ! #SALvSR #FievreSR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) January 21, 2024

On galère de zinzin là mais j'y crois 🙏 💛🖤 #SALvSR — Noémie ~ DeathyDescole☮️ (@deathydescole) January 21, 2024

Ah l’arbitrage complaisant pour La Rochelle c’est pas qu’en championnat visiblement #SALvSR — PL_PRDS (@PL_PRDS) January 21, 2024

Hastoy semble quand même revenir petit à petit à un bon niveau ! #SALvSR #FievreSR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) January 21, 2024

Putain les déblayage sur le côté, l'arbitre il fait semblant de pas les voir? #SALvSR — CitronVert (@MilshakeTacos) January 21, 2024

Quand Alldritt met les mains sur le ballon comme ça, tu peux être sûr que c'est fini. Et derrière ça fait 10-0 pour les rochelais ! Efficacité maximale ! #SALvSR #FievreSR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) January 21, 2024

Quand je vois la mêlée rochelaise et notamment l'axe Antonio Skelton, j'ai hâte de voir l'axe Antonio Meafou en EdF #SALvSR — Lamaarh 🐏🔴⚫ (@lamaarh_) January 21, 2024

Pas de ralenti sur l'assassinat sur Hastoy, encore un coup de la réalisation française je suppose ! #SALvSR #SALvLAR — Ben O'Pipe (@ClancyMyLove) January 21, 2024

Quelle défense de Teddy Thomas !!! Dans un premier temps il semble dépassé mais excellent plaquage et derrière il se relève pour gratter le ballon et obtenir une belle pénalité ! #SALvSR #FievreSR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) January 21, 2024

L'arbitre vidéo, il est encore a table ? Le bon gros coup d'épaule sur Hastoy sans ballon, il est aussi moche que gratuit. #SALvSR — Le Jaum 💛🖤⭐️⭐ (@Le_Jaum) January 21, 2024

On les prends bien mais on score pas, il ne faudrait pas le regretter #SALvSR #FievreSR — Arnaud Bst ⭐️⭐️ (@aboissinot17) January 21, 2024

Va falloir être plus propre et prendre plus le score avant la MT parce que vu le vent, je pense qu'on ne va user qu'une moitié de terrain aujourd'hui ! #SALvSR — Le Jaum 💛🖤⭐️⭐ (@Le_Jaum) January 21, 2024

Ce premier acte a été assez haché des deux côtés. Les Rochelais, qui ont marqué en contre, ont eu du mal à mettre leur jeu en place.

Non mais cette course de Boudehent… #SALvSR — Michel Poutou ⭐️⭐️🟡⚫️ (@SuperRochelais) January 21, 2024

Le 9 anglais il va falloir le punir par contre…. #SALvSR #FievreSR — Michel Poutou ⭐️⭐️🟡⚫️ (@SuperRochelais) January 21, 2024

HJ, en avant volontaire et percussion sans ballon, ça aurait pu faire plus qu'une pénalité ça #SALvSR — Ben O'Pipe (@ClancyMyLove) January 21, 2024

Combien de fautes des anglais sur cette action : HJ grossier de Curry, en avant volontaire derrière, et le 9 qui fait obstruction... Ça aurait largement pû être jaune, notamment pour le demi de mêlée qui fait clairement acte d'antijeu ! #SALvSR #FievreSR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) January 21, 2024

3 fautes sur la même action... toujours rien? #SALvSR — Arthur (@MorinArthur5) January 21, 2024

A la pause, les Maritimes ont tourné en tête après deux nouvelles pénalités d'Hastoy. Les Anglais n'ont pas proposé grand-chose et été souvent à la faute.

A part quelques imprécisions sans ma finition On joue parfaitement le coup. On est pragmatique ça nous sourit. Ils vont sûrement se découvrir et tenter des trucs. A nous d'en profiter pour tuer le match.#SALvSR — Chesari⭐⭐ (@chesari17) January 21, 2024

On a dominé largement après la 15e minute mais sans marquer, tandis qu'on plante 10 points avant en ayant passé 5 secondes avec le ballon dans le camp anglais.

100% au pied d'un très précieux Hastoy qui fait du bien ! Leyds très très tranchant aussi ! #SALvSR #FievreSR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) January 21, 2024

Le second acte a parfaitement démarrer pour les Rochelais avec un essai d'Hastoy puis un autre du demi de mêlée néo-zélandais du Stade Rochelais.

Le vent en 2eme ? Même pas peur, on vient de La Rochelle 😁 #SALvSR #FievreSR — Arnaud Bst ⭐️⭐️ (@aboissinot17) January 21, 2024

Quel essai d'Hastoy !!! Botia qui gratte superbement le ballon dans nos 22, derrière ça écarte vite, Seuteni prend l'intervalle et libère Hastoy qui remonte le ballon et plante entre les perches ! 23 - 0 !!! #SALvSR #FievreSR — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) January 21, 2024

La Rochelle fait le taf comme prévu. Vraiment dommage… #SALvSR — Stade Français Actu (@Sf_actu) January 21, 2024

Non mais c'est un régal quand on se fait des passes ? Pourquoi on fait pas ça plus souvent ? #SALVLAR #SALvSR — Ben O'Pipe (@ClancyMyLove) January 21, 2024

A 30 à 0, les visiteurs avaient la victoire en poche mais pas encore le bonus offensif.

Hastoy, il fait un match XXL. Intéressant après sa non sélection en EDF de voir le caractère du garçon ! #SALvSR — Le Jaum 💛🖤⭐️⭐ (@Le_Jaum) January 21, 2024

Quelle technique de plaquage de Dulin ! Parfait !#SALvSR — Pablo Guillen (@pablo_guillen_) January 21, 2024

Heureusement qu'il y a eu les 2 defaites "bonifiées" sur les premiers match #SALvSR #FievreSR — Carbimaz'ra (@Hassezgras) January 21, 2024

Dis donc. Ça en fait des essais refusés 😅 je serais de Sale je serai fou 🤪 #SALvSR #FievreSR — Paul-Alex (@padallapria) January 21, 2024

TT il fait un de ses matchs solide en défense c’est à souligner #SALvSR — Antoine Rigaud (@LeFidjienBlanc) January 21, 2024

Après deux essais refusés pour des passages en touche, Sale a fini par trouver la faille à l'aile juste avant l'heure de jeu.

On leur fait du sale c'est grave 😂💛🖤 (sans mauvais jeu de mots, évidemment) #SALvSR — Noémie ~ DeathyDescole☮️ (@deathydescole) January 21, 2024

C'est quoi ce bordel, le coude remonte clairement dans la gorge!!!

#SALvSR — Arthur (@MorinArthur5) January 21, 2024

Pas de faute sur l’impact mais le simple fait de relever le coude ver d’la gorge vaut une pénalité, assez anormal que ça ne soit pas sifflé #SALvSR — rak (@raklamenace) January 21, 2024

Ptdrrrrr on se prend un jaune direct alors qu'en face en 20 fautes ils ont rien pris, comme la semaine dernière #SALvSR — Ben O'Pipe (@ClancyMyLove) January 21, 2024

Deux cartons jaunes coup sur coup pour les Rochelais ont vu le double vainqueur de la compétition évoluer à 13 contre 15.

Ah donc les anglais, c'est dix fautes et un tacle à la gorge... rien. Mais pour deux hors jeu des rochelais, c'est jaune. Et un vague contact à la tête c'est jaune aussi. Cette arnaque... #SALvSR — Romain Garnier (@garnierrom1) January 21, 2024

Jaune normal pour Dulin, on ne plaque pas en haut comme ça surtout en bout de ligne comme ça #SALvSR — rak (@raklamenace) January 21, 2024

Il faudra quand même évoquer le match de Teddy Thomas... Irréprochable aujourd'hui, dans la lignée de ses très gros progrès des dernières semaines 👍#SALvSR #FievreSR — Modernist (@Modernist20) January 21, 2024

Cool encore une équipe anglaise à qui on apprend le rugby à 13 contre 15, les weekends passent et se ressemblent assez finalement#SALvSR — P. ⭐⭐ (@PoloDich94) January 21, 2024

La Rochelle, l’équipe qui atomise 95% des équipes européennes à 13, vous avez tout mon respect. #SALvSR — Jeandé Muffat (@SousouPanda31) January 21, 2024

Cet essai du bonus pourrait être très important, si Exeter gagne à Bayonne c'est un déplacement aux Harlequins qui attendrait les rochelais au lieu d'un déplacement en Afrique du Sud (dont Lyon hérite forcément)#SALvSR #SALvLAR #SALSR — Benjamin ❤️💙 🇫🇷 🇵🇱 (@benjisop) January 21, 2024

Fais chier pour Sclavi, pourvu que ça ne soit pas grand chose 🤞 #SALvSR #FievreSR — Arnaud Bst ⭐️⭐️ (@aboissinot17) January 21, 2024

Ptain on a quand même pas mal de casse sur les derniers matchs. Ça commence à faire beaucoup, puis avec le Tournoi qui arrive...#SALvSR — P. ⭐⭐ (@PoloDich94) January 21, 2024