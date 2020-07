Guy Novès revient sur l'histoire particulière du Stade Toulousain avec la coupe d'Europe.

L'ancien manager du Stade Toulousain est revenu pour l'EPCR sur l'histoire qui lie Toulouse à la coupe d'Europe.

1996, 2003, 2005, 2010. A quatre reprises, Guy Novès a mené le Stade Toulousain sur le toit de l'Europe. Dix ans plus tard, les Rouge et Noir n'ont toujours pas soulevé à nouveau la Champions Cup, se faisant rejoindre au palmarès par le Leinster (quatre succès) quand Toulon et les Saracens (trois succès) sont désormais juste derrière.

Pourtant, Toulouse reste un grand d'Europe, et si Novès n'est plus là, difficile de l'oublier dans la Ville rose...

Champions Cup : quel format pour la saison 2020/2021 ?Interrogé par l'EPCR, il est notamment revenu sur le premier sacre en 1996, date de la première Coupe d'Europe :

On avait envie de voir et de s’évaluer surtout par rapport aux autres nations européennes. En étant habitués à avoir des résultats en finale, on avait vraiment à cœur de montrer qu’on était capable d’être parmi les meilleurs Européens. [...] Cela m’a appris que notre club est un grand club, un très grand club. À tous les étages: son président – à l’époque ce président s’appelait René Bouscatel, pendant toutes ces années – le staff autour de lui, les entraîneurs. On a essayé d’améliorer toujours notre rendement, pour être non pas les meilleurs en France, mais les meilleurs Européens.

Champions Cup - Toulouse recevra l'Ulster au Stadium en quart de finale