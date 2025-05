Grenoble enfin prêt pour la montée ? 15 victoires à la maison, 1 mission : ramener le FCG en TOP 14

Deux fois brisé à la porte du Top 14, Grenoble tient peut-être enfin sa revanche. Leader de PRO D2, invaincu à domicile, le FCG avance avec ambition… et prudence.

Leader de la saison régulière, invaincu à domicile, le FCG avance en patron vers sa demi-finale de PRO D2 face à Provence Rugby. Après avoir échoué à deux doigts de la montée en finale contre Oyonnax puis face à Vannes. Et raté le coche en barrage face à l'USAP en 2023 et Montpellier l'an passé, Grenoble rêve enfin de conclure. Grenoble – Provence Rugby : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la demi-finale de PRO D2 ?Au Stade des Alpes, tout le monde le sent : cette année pourrait bien être la bonne. Sur le terrain comme en coulisses, le club isérois a mis les bouchées doubles pour ne pas revivre les frustrations du passé.

Une équipe solide, un public de feu

Avec 15 victoires en 15 matchs à la maison cette saison, les Rouge et Bleu ont fait de leur stade une forteresse. "Le 16e homme qu’est le public est très important pour les joueurs. Les gens n’imaginent pas à quel point", confie le président Patrick Goffi à France Bleu. La ferveur grenobloise est bien réelle, et elle sera une arme de poids pour espérer voir le FCG disputer une troisième finale de suite.

Mais cette fois, pas question de se contenter d’un beau parcours. Grenoble veut monter. Et le club s’est donné les moyens de ses ambitions, malgré les vents contraires.

Du chaos financier à la stabilité retrouvée

Car la route n’a pas été linéaire. Ces dernières années, la DNACG a infligé plusieurs retraits de points au club isérois pour des problèmes financiers, dont certains seront finalement récupérés. Des coups durs, mais pas de quoi déstabiliser un groupe qui a su garder le cap. Et jouer les premiers rôles dans ce championnat ô combien disputé. TRANSFERT. Comme souvent, Grenoble se fait ''chiper'' un jeune talent prometteur par un club de TOP 14"Ça fait deux ans qu'on travaille à la restructuration du club. Financièrement, les choses vont bien mieux qu'avant", assure Goffi. Avec l’arrivée d’un nouvel investisseur et un budget stabilisé, le FCG a pu compenser les nombreux départs et recruter pour à nouveau composer un groupe compétitif. De quoi envoyer un message clair : Grenoble est prêt, sur le terrain comme en dehors.

L’échec n’est plus une option

Alors, oui, "une défaite serait un vrai échec", concède le président. Car cette saison, tout semble aligné. Un effectif mature, une dynamique positive, un public derrière et un club enfin apaisé. En face, les Isérois vont retrouver des Provençaux en quête de revanche, eux qui avaient été battus devant leur public par ces mêmes Grenoblois l'an passé, 22-23, au même stade de la compétition. PRO D2. Provence Rugby et son ''gang des bikers'' enfumeront-t-il Grenoble pour prendre leur revanche sur 2024 ?À 80 minutes d’une nouvelle finale, Grenoble tient peut-être sa dernière chance de briser la malédiction. Et cette fois, il ne faudra pas la laisser filer. En cas de succès, le passé et ces deux finales perdues devront servir de leçon. Que ce soit face à Oyonnax (16-9) ou Vannes (14-3), Grenoble avait failli offensivement, sans doute pris par la pression de l'événement. S'ils devaient retrouver une troisième fois la pelouse d'Ernest-Wallon, ils auront à coeur de ne pas devenir le Clermont de la PRO D2.