Fusion choc en vue : Vers une super ligue britannique et irlandaise dès 2026 ?

Discussions en cours pour une ligue britannique et irlandaise. La fusion entre la Premiership et l'URC, sans l’Afrique du Sud et l’Italie, pourrait augmenter la valeur des compétitions à partir de 2026.

C’est peut-être un tournant majeur pour le rugby européen. Selon The Telegraph, une fusion entre la Premiership anglaise et le United Rugby Championship (URC) est en cours d'étude. L'idée avait déjà été évoquée en octobre 2023. Les discussions auraient donc repris. L’objectif : créer une Ligue britannique et irlandaise qui exclurait les équipes d'Afrique du Sud et d'Italie. Cette restructuration viserait à maximiser les droits de diffusion pour la saison 2026. Lors d’une réunion stratégique à Londres, les dirigeants de la Premiership ont exprimé leur préférence pour cette option ambitieuse. Les clubs anglais y voient un moyen d'accroître la valeur commerciale de la compétition, même si le projet reste complexe à mettre en œuvre. Une Ligue britannique et irlandaise pourrait potentiellement compter 17 équipes, auxquelles il serait probable d'ajouter une autre équipe pour obtenir un nombre pair. Néanmoins, ce projet laisserait les clubs italiens et sud-africains sans tournois internationaux auxquels participer. Pour rappel, suite à leur départ du Super Rugby, les Bulls, les Lions, les Stormers et les Sharks avaient rejoint les équipes irlandaise, italienne, écossaise et galloise pour former l'URC en 2021. Les franchises sud-africaines participant désormais à la Champions Cup ainsi qu'à la Challenge Cup. Remportée l'an passé par les Sharks. Parmi les autres scénarios envisagés, une Ligue anglo-galloise a également été évoquée. Cette option raviverait les fameuses rivalités entre clubs anglais et gallois, tout en réduisant les coûts de déplacement pour les régions galloises, actuellement sous pression financière. La société d’investissement CVC, qui possède des parts dans les deux compétitions, serait favorable à une fusion. Les clubs anglais, désireux de maintenir le contrôle sur leur ligue, attendent cependant des garanties financières avant de s'engager dans un tel projet. Les implications pour la Coupe d’Europe sont également à l’étude. Un format de type "FA Cup" pourrait voir le jour, en intégrant des clubs du Top 14, afin de préserver l’attrait des compétitions européennes. La fusion entre la Premiership et l’URC pourrait bien transformer le paysage du rugby en Europe, tout en redéfinissant les grandes rivalités historiques. Reste à savoir si cette initiative se concrétisera et si elle offrira les retombées espérées.