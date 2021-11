FRANCE. RUGBY. Galthié, Mauvaka, Dupont, etc. Les réactions des Bleus à l’issue du match !

Retour sur les réactions des joueurs à l’issue du match en allant de Peato Mauvaka, auteur d’un doublé, au capitaine Antoine Dupont.

Il ne faut pas être devin pour imaginer que ce samedi 20 novembre, les joueurs français ont dû vivre l’une des plus belles soirées de leur vie. Large vainqueur des All Blacks, les Bleus ont réalisé une performance magistrale. À la suite du match, les Bleus sont revenus via un communiqué de la FFR sur leur prestation XXL face aux coéquipiers d’Ardie Savea.

Le capitaine Antoine Dupont a souligné l’aspect mémorable de la rencontre. Il dit : “Je ne sais pas si on réalise, mais les sensations elles sont là autant pour nous que pour le public. Nous savions que les chiffres n’étaient pas pour nous et même si on s’est fait peur à la reprise de deuxième période le scénario est incroyable. Le score final est là avec la manière. Nous voulions signer en apothéose cette tournée. Ça restera dans les mémoires.”

En conférence de presse, le sélectionneur Fabien Galthié s’est exprimé sur l’étape que représentait une telle victoire dans l’idée d’un sacre mondial en 2023. Il dit selon des propos rapportés par Le Parisien : “Dans la préparation, j’ai vu des joueurs prêts, déterminés et qui croyaient en eux. J’ai vu une équipe se construire. Une équipe qui a été au rendez-vous pendant deux heures. [...]C’est un moment sur notre parcours qui est important. C’était le vingtième match depuis que l’on a pris la direction de cette équipe. C’est un moment important pour continuer à vivre aussi intensément. Ce dernier match de cette tournée d’automne (NDLR : victoires contre l’Argentine 29-20 et la Géorgie 41-15), c’était un rendez-vous. Il y a énormément de satisfaction. C’était un grand moment.”

Auteur d’une performance majuscule, le centre rochelais Jonathan Danty s’est également exprimé sur cette performance. Il en ressort l’idée d’une grande fierté. Selon des propos rapportés par Rugbyrama, le tricolore déclare que : “Je ressens de la fierté. Jouer ici, à Paris, où je suis né. Fierté de jouer devant ma famille, de les voir et de leur offrir un beau spectacle. Je ne suis pas fier de moi, je suis fier de cette équipe qui a donné du plaisir à ma famille ainsi qu'à tous les supporters français.”

L’auteur du doublé, Peato Mauvaka, était très touché en fin de match. En plus de sa grosse prestation, il semblait particulièrement ému d’avoir affronté et battu “l’équipe préférée de son père”. Ces propos entendus au micro de France Télévision après le match étaient dédiés au père de l’international, mort en 2018 seulement quelques jours avant sa première titularisation avec le Stade Toulousain. Selon un communiqué de la FFR, il dit : “Je suis très content de la victoire, pour beaucoup comme pour moi, c'était la première fois que l’on jouait face à la Nouvelle-Zélande. Cette rencontre était particulière pour moi alors nous sommes vraiment heureux de l’avoir emporté ce soir. L’ambiance était folle alors merci à tous nos supporters.”

L’ancien deuxième ligne et capitaine des Bleus, Abdelatif Benazzi, s’est également exprimé auprès de nos confrères du Parisien. Il dit : “C’est un match référence pour cette équipe. Tout le monde disait qu’elle jouait super bien, mais il manquait un très grand soir, et là, c'était le jour J. Battre les Blacks de la sorte à deux ans de la Coupe du monde chez toi, tu marques les esprits. On peut dire que la Nouvelle-Zélande a déjà été plus forte et qu’on la prend en fin de tournée, mais ça reste quand même les All Blacks et ce n’est pas anodin de passer la première période dans leur camp. C’est du jamais-vu dans l’histoire du rugby français avec ce succès par quinze points d’écart. Là, les Bleus ont pris date pour la Coupe du monde en 2023.”