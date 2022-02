RUGBY. 6 NATIONS. Equipe de France. Antoine Dupont, un match à deux visages face à l'Italie

Ce week-end, l'équipe de France a réussi son entame de Tournoi en s’imposant avec le bonus face à l’Italie au stade de France. Retour sur la performance du capitaine français, Antoine Dupont.

Pour leur entrée en matière dans la compétition, les Bleus recevaient l’Italie dimanche dernier au stade de France. Si l’on pouvait s’attendre à un beau spectacle dans la capitale, le mauvais temps est venu compliquer la tâche des 30 acteurs. Ce sont les Italiens qui frapperont les premiers. Après un ballon aérien mal négocié par Jaminet, les transalpins arrivent dans les 22 m français. Garbisi, d’une lumineuse passe au pied, dépose un caviar pour son ailier Menoncello. Les Bleus répondront par l’intermédiaire de Jelonch après une interception sur touche. Il faudra attendre les arrêts de jeu pour voir un rayon de soleil dans cette brouillonne première période. Sur touche, les Tricolores nous ont offert un bijou de lancement en première main conclu par Villière en bout de ligne. Dans le second acte, les Bleus joueront un peu plus libérés et marqueront 3 essais supplémentaires pour venir à bout de la Squadra Azzura. L’essentiel est fait, avec leur victoire bonifiée, les hommes de Fabien Galthié se placent premier à l’issu de la première journée du tournoi. Dans le sillage de son équipe, le capitaine français a alterné entre le bon et le moins bon. Retour sur la prestation du demi de mêlée des Bleus.

Un match à deux visages

On le savait, le match du capitaine français n’allait pas être son match référence de l’année 2022. Depuis le 11 décembre, le Toulousain n'avait disputé qu'un seul match, le week-end avant cette rencontre. D’abord touché à un genou, c’est ensuite les matchs reportés des Toulousains puis la COVID qui l’avait mis au repos forcé. Avec un XV à forte connotation toulousaine, les Bleus avaient grande chance de manquer un peu rythme. Cela n’a pas manqué. Dès le début de partie, les hommes de Fabien Galthié ont été secoués par l’envie des Italiens. D’habitude, Antoine Dupont, qui sait tirer son épingle du jeu, a subi le même sort que ses coéquipiers en première mi-temps.

Si son deuxième ballon donnera lieu à un magnifique coup de pied de pression sur Ioane qui prendra la foudre d’abord par Penaud puis par Baille, les suivants ne seront pas tous de même qualité. À la 13e ainsi qu’à 19e minute, le Toulousain poussera par deux fois son ballon bien trop loin et laissera l’habile Garbisi dégager son camp aisément. Habituellement très fort ballon en main, Antoine Dupont a quasiment été muet toute la première partie du match sur ce secteur de jeu. D’ailleurs, sur l’ensemble du match, Antoine Dupont ne parcourra « seulement » 33 petits mètres ballons en main. Par deux fois, en portant le ballon, il annihilera des actions françaises. La première fois à la 13e minute, bien chassé par le deuxième ligne italien Ruzza, le capitaine français reculera de presque 10 m sous la pression du transalpin. La deuxième fois, alors que les Tricolores ont une belle rampe de lancement dans les 22 m italiens sur un ballon porté. Le demi de mêlée préfère porter le ballon et poursuivre d’un rasant parfaitement couvert par son homologue italien. Un ballon gâché. Pendant l’entièreté du premier acte, le Toulousain se contentera de d’éjecter les ballons, plus ou moins dans le bon timing.

Un second acte prometteur

À l’image de son équipe, le Tricolore se réveillera au retour des vestiaires. Dès le début du second acte, à la suite d’un ballon porté, l’ancien Castrais sert parfaitement Jonathan Danty dans l’intervalle qui s’échouera sur la ligne d’essai. Un essai qui sera malheureusement refusé par l’arbitre de la rencontre. Seulement 3 minutes après, alors qu’il s’était montré discret dans ce secteur de jeu, Antoine Dupont sur une montée en pointe, coffre Garbisi au ballon et fait reculer le chef d’orchestre italien. Dix minutes plus tard, il fera exploser le ballon des bras du numéro 12 italien avant d’assener un magnifique coup de pied jusque dans les 22 m des visiteurs. À l’origine de l’avancée des Bleus sur le deuxième essai de Villière. C’est lui qui fera reculer la défense transalpine et qui permettra a Jelonch de prendre le ballon dans l’avancée avant de servir l’ailier français pour son deuxième essai. Encore une fois sur cette seconde période, il éjecte le ballon dans le bon timing sur la percée de Penaud. Le ministre de l’Intérieur est de retour, mais cette fois-ci il devra servir à nouveau son ailier pour que l’action se termine dans l’en-but. Suite à cette magnifique action, le demi de mêlée laissera sa place à Maxime Lucu qui fera son entrée sur le terrain.

Le meneur de jeu tricolore, à l’instar de ses coéquipiers, aura mis une mi-temps à rentrer réellement dans son match. En deuxième période, en collant bien plus au ballon, le Toulousain a su maintenir et mettre son équipe dans l’avancée. Un match de qualité pour son retour dans une compétition internationale.